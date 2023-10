Z prožitého pekla se chtěl vypsat. „Moravský Kafka“ zemřel kvůli své hypochondrii

20:10

Dožil se pouhých šestatřiceti let, přesto se dokázal Hermann Ungar zařadit po bok takových spisovatelů své doby, jako byl třeba Franz Kafka. Patřil do takzvaného Pražského kruhu německy píšících autorů z českých zemí vesměs židovského původu. Od narození boskovického rodáka Hermanna Ungara letos uplynulo 130 let.