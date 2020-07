Házenkáře drtí přísná pokuta, trojnásobným vítězům ligy hrozí zánik

Finanční úřad mu totiž za chybu při získávání dotace na modernizaci areálu vyměřil pokutu, kterou klub není schopen zaplatit. Nejprve šest milionů korun, nyní po letitých soudních tahanicích úředníci svůj požadavek snížili na 1,2 milionu.



Vedení 1. NH Brno namítá, že postoj úřadu je přehnaný a cíleně likviduje klub, který se snaží vychovávat děti. „Postup finančního úřadu absolutně nechápu, kde bychom na takovou pokutu vzali peníze? Přitom nám vyčetli, že jsme z celé dotace špatně doložili použití zhruba 3 500 korun. Navrhoval jsem, ať nám tedy dají sankci, ale adekvátní v řádech tisíců,“ zlobí se jeden ze zakladatelů oddílu a dlouholetý předseda Zdeněk Filípek.

„Z areálu nemáme žádný zisk, naopak každoročně musíme z vlastních prostředků přispívat statisíce na jeho chod. Dostáváme sice dotaci z kraje a města, ale ta padne na běžné výdaje a nic nám nezbývá,“ doplňuje.

Klub z Řečkovic najal právníky a obrátil se také na vedení finančního úřadu, ale bez výsledku. Spor se táhne už osm let, dospěl až ke krajskému a Nejvyššímu správnímu soudu. „Šestimilionovou dotaci jsme získali od státu. Potřebovali jsme ji na modernizaci areálu, protože jsme chtěli do první ligy a například hráči se museli chodit sprchovat do sousední školy,“ popisuje Filípek.

Kromě špatně vykázané částky ovšem úřad klubu také vytýká, že jednatel firmy, která nakonec vyhrála výběrové řízení na práce v areálu, je personálně propojený s vedením oddílu. Podle soudů i úředníků jde o závažné pochybení. „Došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách,“ konstatoval brněnský krajský soud.

Pokuta je však podle soudců přípustná pouze v případě, pokud byla zakázka prokazatelně předražená nebo nekvalitně provedená.

Zisk nebyl žádný, tvrdí firma

Pochybení se dle zjištění finančního úřadu dopustil jeden ze zakladatelů klubu a letitý aktivní hráč Petr Bukovský, který je jednatelem firmy IFM Group. „Snažili jsme se výběrové řízení udělat tak, aby bylo vše v pořádku. Chtěli jsme pro oddíl postavit co nejvíc za nejnižší cenu, rozhodně nešlo o nějaký výdělečný byznys,“ tvrdí Bukovský.

Zastává se ho Filípek, který ve společnosti IFM Group nyní dělá ředitele. Tvrdí, že Bukovský nemá ve společnosti žádný majetkový podíl. „Modernizaci firma provedla prakticky za náklady, zisk nebyl žádný.

Nikdo jiný by nebyl schopen práce udělat za tak nízkou cenu, a to jsme ještě museli k dotaci sehnat přes milion, abychom mohli vše dokončit,“ obhajuje postup Filípek. Případem se nyní zabývá Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně. Jeho mluvčí Veronika Dvořáková potvrdila, že finanční úřad v původním řízení vyměřil za porušení takzvané rozpočtové kázně sankci ve výši šest milionů.

„Tento postup úředníků schválilo i Odvolací finanční ředitelství. Následně nám daly za pravdu i správní soudy. Jenže zároveň konstatovaly, že za situace, kdy byl naplněný účel dotace, nemůže být pokuta ve stoprocentní výši,“ přibližuje Dvořáková.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu má redakce MF DNES k dispozici. Soudce Karel Šimka v něm konstatuje, že úřad musí své stanovisko přehodnotit. „Dotaci totiž žalobce vyčerpal v plné výši a použil v dohodnutém časovém období na stanovený účel,“ zdůvodňuje soudce.

Nyní tak pokračuje odvolací řízení, ve kterém musí finanční úřad zohlednit závěry soudu. „Vzhledem k tomu, že jsme vázáni mlčenlivostí, nemohu aktuální stav ani případnou výši pokuty komentovat,“ říká Dvořáková.

Podle informací MF DNES úřad snížil požadovanou částku ze šesti na zmíněných 1,2 milionu. Pro brněnský klub je ale i taková sankce likvidační a hodlá se dál bránit prostřednictvím advokátní kanceláře Radka Ondruše. „Žádat i dvacet procent z dotace je nepřiměřené, protože došlo pouze k formálním nedostatkům. Úspora peněz a využití dotace hovoří ve prospěch klubu,“ konstatuje Ondruš v reakci na návrh úřadu.

V 1. NH Brno aktuálně trénuje kolem 70 dětí už od čtyř let, některé z nich jsou bez rodičů. Do první ligy klub poprvé postoupil už dva roky po založení, českým mistrem se stal v letech 2009, 2011 a 2013. Vyhrál i český pohár.