Hazardní žně končí, obce těžící z hracích automatů se musí uskromnit

Chvalovice, jimž loni připlulo do rozpočtu 348 milionů korun, tak letos předpokládají příjem „pouze“ 154 milionů.

„To sice zamrzí, ale jsme malá obec s rozumnými lidmi a zastupiteli, kteří vědí, jak se k věci postavit. Nepředpokládáme razantní omezování investic do oprav, výstavby a modernizace, ale už to nebude jako dřív, kdy jsme vše vydávali z vlastního rozpočtu. Teď to budeme dělat jako zbylé obce a prostě budeme žádat o dotace,“ oznamuje starosta Robert Vaněk (nez.).

Chvalovice mají jen 684 obyvatel, takže i jejich snížený rozpočet stále mnohonásobně převyšuje částku, s níž hospodaří podobně velké obce. A tak si i po propadu příjmů mohou zatím dovolit příspěvky pro místní na opravy domů, školné, léky nebo vytápění. „Pro letošní rok všechny vypsané dotační tituly proběhnou. Až na konci roku uvidíme, jak s tím budeme nakládat v dalším období,“ avizuje starosta s tím, že spíš než jeho obci budou peníze z hazardu chybět celé příhraniční oblasti.

Ta je podle něj podfinancovaná. „V regionu asi není odvětví, které jsme prostředky z hazardu nepodporovali. Ať už jde o zdravotnictví, zdravotně handicapované, spolky, zájmová sdružení, nebo školy a školky. Nyní se budeme soustředit na efektivní zhodnocení finančních prostředků a omezování zbytných výdajů,“ nastiňuje Vaněk. Zároveň pochybuje, že stát nově vybrané peníze využije podle něj na umírající zdravotnictví nebo školství.

Holubice trpí nedostatkem škol

Holubice na Vyškovsku kvůli zmíněné změně přijdou o asi 7,5 milionu ročně, což pro ně znamená citelnou ztrátu. Projeví se hlavně v investicích ve školství. Právě ty by přitom obec potřebovala posílit, jelikož z 833 obyvatel před dvaceti lety nabobtnala na víc než dvojnásobek – 1 780 lidí zde má trvalý pobyt, dalších 300 tu žije bez něj. Navíc se očekává další nárůst.

„V posledním roce a půl urgentně řešíme krizi ve školství, máme nedostatečnou kapacitu mateřské i základní školy. Pro výstavbu nové devítileté školy dokážeme z vlastních zdrojů včetně úvěru vyčlenit maximálně 60 milionů, odhadovaná cena je přitom asi 530 milionů bez daně,“ vyčísluje místostarostka Ilona Marinčová (nez.). „Takovou investici si naše obec nemůže dovolit. S napnutým ročním rozpočtem okolo 50 milionů nám schází každá koruna,“ hořekuje.

Výpadek peněz z hazardu postihne také sedmitisícový Mikulov na Břeclavsku. „Loni činil náš příjem 68 milionů, nyní se předpokládá pouze 34 milionů. Daně z hazardních her sloužily zejména na rozvoj města, podporu kulturních a společenských akcí a dotační politiku,“ přibližuje starostka Jitka Sobotková (za ANO).

Přestože má Mikulov z minulých let našetřeno, omezený příjem se promítne do plánovaných investic. „Jako řádný hospodář musíme hledat možnosti dalších příjmů a rezerv ve výdajích,“ říká starostka.

Raději dohled než ilegalita

Stát nově získá 55 místo dosavadních 35 procent výnosu daně z hracích automatů. 22,5 procenta bude rozděleno mezi obce podle počtu povolených přístrojů a zbylých 22,5 procenta mezi všechny obce podle počtu obyvatel.

Poslední z těchto položek považují úbytkem hazardních peněz nejvíc dotčené obce za nešťastnou. „Vlivem konsolidačního balíčku přišly menší města a obce v některých částech republiky o důležitou část peněz na investice a rozvoj. Naopak větší města včetně Prahy, která úspěšně hazard regulovala, se mohou těšit z výhod. Nejsem příznivcem hazardu, ale každá obec se může rozhodnout, zda a do jaké míry bude na svém území tolerovat herny a kasina. Jejich kontrolovaná činnost je rozhodně lepší než ilegální herny, nad kterými obec ztrácí kontrolu,“ argumentuje Sobotková.

O hazard bez povolení přitom v kraji není nouze. Institut pro regulace hazardních her upozornil, že celní správa odhalila za poslední čtyři roky 92 nelegálních heren na území Brna a celkem 213 na jižní Moravě. Institut dlouhodobě upozorňuje, že plošná prohibice nepředstavuje ideální řešení, a namísto ní prosazuje striktní regulaci.

K té přistoupili třeba právě v Brně, kde mají aktuálně povolení k provozu takzvaných živých her pouze kasina v hotelu Grand v Benešově ulici a v hotelu International v Husově. „Samozřejmě se objevují i nelegální technická zařízení nebo herny. Ty kontroluje a potírá celní správa, nikoli magistrát,“ informuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Hazardní hráči se nicméně čím dál častěji přesouvají do online prostředí, které jim poskytuje mnohem více možností. Zároveň v něm k hazardu mají přístup také nezletilí. „Kolegové z odboru sociální péče spolupracují s organizacemi, které se věnují osobám se závislostním chováním. Město v rámci dotačního titulu poskytuje finanční prostředky na projekty, které jsou zaměřeny nejen na práci s těmito osobami, ale také s jejich okolím,“ zmiňuje Poňuchálek.

Nelegálních automatů na jihu Moravy přibývá Celníci loni na jižní Moravě zabavili 230 nelegálních automatů, což je skoro dvakrát víc než rok předtím. „Letos jen za dva uplynulé týdny celníci odhalili nelegální hernu v Brně, Boskovicích, Znojmě a na Vyškovsku. Zadrželi osmnáct technických herních zařízení a hotovost ve výši 11 300 korun. I přes využití veškerých zákonných možností pro potírání nelegálního hazardu se celníci na některá místa vrací opakovaně,“ uvádí mluvčí krajských celníků Lada Temňáková. Nelegální herny je přitom mnohdy složité odhalit. V řadě případů totiž nejde o bar nebo restauraci, ale o nijak označený soukromý prostor. Ten bývá hlídán kamerovým systémem, případně disponuje vypínačem, který umožní v jednom okamžiku vyřadit z provozu veškerá technická zařízení. Dovnitř zároveň bývají vpuštěni jen vybraní zákazníci.