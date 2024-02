Technologie z Brna pomůže ochránit satelit zkoumající sluneční koronu

Mise Proba-3 je specifická tím, že poprvé v historii musí letět dva satelity v přesné formaci. „Jeden ze satelitů bude zakrývat kotouč Slunce a vytvářet v podstatě umělé zatmění,“ popisuje technický manažer Honeywellu Tomáš Neužil.

Zatmění je potřebné pro výzkum sluneční korony, přičemž tuto nejkrajnější část atmosféry Slunce bude monitorovat a fotit druhý satelit.

Standardní metoda využívá určení polohy vůči hvězdám, to ale nemusí být vždy k dispozici, například když se satelit rychle roztočí a jeho kamera není schopna hvězdy přesně zachytit. V tomto případě pomůže technologie z brněnského centra Honeywell, která umožní satelit natočit a zajistit tím jeho bezpečnost a funkčnost v náročném vesmírném prostředí.

„Přestože zařízení je koncepčně jednoduché, vývoj trval v podstatě pět let a pracovaly na něm až čtyři desítky lidí. Bylo to také hodně o papírování, protože v rámci projektu jsme napsali více než tři sta dokumentů o sto padesáti stránkách. Museli jsme dokázat, že naše zařízení může být instalováno do satelitů, nezpůsobí žádný problém a zároveň přežije ve vesmírném prostředí,“ přibližuje Neužil.

Pracovat na misi Proba-3 začali inženýři Honeywellu před deseti lety, kdy společnost podala programovou přihlášku. „Přesný termín vypuštění systému do vesmíru zatím známý není. Mě samotného i celý tým by zajímalo, kdy k tomu dojde. Byl to intenzivní vývoj a start mise bude velká událost,“ oznamuje Neužil.

Plánovaná životnost celého zařízení je pět let, většinou však podobné mise vydrží i déle. „Až satelity doslouží, budou řízeným způsobem namířeny do atmosféry, kde shoří,“ podotýká Neužil.