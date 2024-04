Zámek skrývá největší umělou jeskyni s krápníky na světě, nyní ji obývají amoniti

Zámecká grotta ze 17. století se rozprostírá na ploše 90 metrů čtverečních. Pár let byla nepřístupná, pak ji správce trochu opravil, a už asi dvacet let se sem mohou podívat turisté.

„Aby to nebyl obyčejný sklep, tak ho vyzdobili umělými krápníky. To byla v té době velká móda, protože lidé se do jeskyní nedostali, nebylo běžné je navštěvovat. Bylo to pro ně něco naprosto unikátního, mimořádného,“ přibližuje kastelánka lednického zámku Ivana Holásková.

„Před večeří, když se tu sešla společnost, se sešlo dolů do krápníkové jeskyně. A tady byla v archivu samozřejmě ta nejlepší vína z lichtenštejnské vinice,“ doplňuje Holásková.

Umělé krápníky zhotovili štukovou technikou nanesenou na dřevěné uhlí, dubové špalíčky nebo rákos. Mimo to se zde nacházejí i opravdové krápníky, které byly dovezeny z Moravského krasu

Nyní grotta hostí výstavu Amonit pojmenovanou po dávno vyhynulém měkkýši. Stala se součástí čtvrtého prohlídkového okruhu zámku Lednice a návštěvníci v ní procházejí proti proudu času od čtvrtohor po druhohory, kdy amoniti vládli mořím. „Expozice je pojatá jako taková cesta do pravěku,“ sděluje kurátor výstavy Tomáš Kumpan z Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity v Brně.

Expozice se zaměřuje na prehistorický život, jehož pozůstatky se nachází na území dnešního Lednicko-valtického areálu.

„Všude kolem nás mezi Valticemi, Lednicí a Sedlecem skutečně chodíme ve vinohradech po mechovkách, amonitech a zkamenělinách, které jsou dvacet až padesát milionů let staré. Jsou to usazeniny. Velice si vážíme, že grotta dostala propojení s amonitem a podmořský svět je tady možné vystavět a ukázat,“ vyzdvihuje Jindřich Sobota, spolumajitel vinařství Amonit Lednice, které na expozici spolupracovalo.