Když Babiš zavelí, pohřbí svůj kraj, tepe Grolich jihomoravské zastupitele ANO

Změna v přerozdělení daní má na jih Moravy přihrát postupně až 2,8 miliardy korun ročně navíc. Dnes dostává ze všech krajů v přepočtu na jednoho obyvatele nejméně peněz.

Novela zákona, která má podle Grolicha zajistit férové přerozdělení daní, už rok leží ve Sněmovně a lhůta pro její schválení se kvůli blížícímu se konci volebního období rychle krátí. Přestože jde o návrh vlády, není to pro ni priorita. Před podzimními volbami navíc hrají u poslanců mnohdy větší roli regionální zájmy.

K přijetí se tak mohou hodit i hlasy opozičního ANO, které má nejvíc poslanců. I proto v pondělí jihomoravští zastupitelé vyzvali všechny místní poslance bez ohledu na stranickou příslušnost, aby vyvinuli maximální úsilí ke schválení novely. Pro návrh zvedlo ruku také opoziční Stačilo! a uskupení SPD, Trikolory, PRO a Svobodných. Zástupci ANO však nikoliv.

„ANO nehájí zájmy jižní Moravy, ale jenom zájmy Andreje Babiše. A když zavelí, tak jde všechno ostatní stranou. Že měli někteří zastupitelé ANO sklopenou hlavu, to už je asi jedno. Hnus. Zbabělost a alibismus,“ nebral si servítky hejtman, který kvůli postoji hnutí narychlo svolal mimořádný brífink pro novináře.

Podle zastupitelky ANO Ivany Solařové se naopak jedná o alibismus ze strany Grolicha. „Stojíme za tím, aby na jižní Moravu přišlo co nejvíc peněz, ale apelovat na poslance za pět minut dvanáct, když se to mohlo dělat celé čtyři roky, je opravdu alibismus. Stojíme za tím, že je potřeba se stoprocentně dohodnout na Asociaci krajů, protože víme, jak jsou na tom Moravskoslezský a Ústecký kraj, které nesouhlasí. Zatím návrh zákona ve Sněmovně neprošel ani prvním čtením, vládní většina ho ani vyloženě nechce. Pokud by se jím chtěla zabývat, měla spoustu příležitostí, jak ho na jednací stůl dostat,“ prohlásila Solařová.

Poškodí to obce, kritizuje ANO novelu

Zastupitelé ANO kontrovali svým návrhem, který Grolicha vyzýval ke zmíněnému zajištění stoprocentní shody mezi kraji. Podporu však nenašli, i když jejich návrh obsahoval dodatek, že úprava zákona nemá nijak negativně dopadnout na obce.

„Například Znojmo by touto změnou přišlo až o sedm milionů korun. Nelíbí se nám to a nebude se to líbit ani dalším obcím, které to poškodí. Je to opravdu o tom, aby se změna posoudila ze všech stran, aby byla výhodná pro všechny – jak pro kraje, tak pro obce,“ zdůraznila Solařová, která je bývalou starostkou Znojma a usnesení předložila.

Stejnou pojistku zahrnovala i koaliční výzva. Poslanci se mají zasadit o přijetí takové novely, která neovlivní rozdělování peněz obcím.

Návrh zajišťující víc peněz pro jižní Moravu původně Asociace krajů schválila, později však některé kraje zvedly své připomínky. Například Moravskoslezský, v němž bude v podzimních volbách kandidovat šéf ANO Andrej Babiš a který nyní dostává z daní ve srovnání s jižní Moravou výrazně víc.

„Byl jsem úplně v šoku, když z hnutí ANO pro tohle usnesení nezvedl ruku nikdo. Chápete to? Nikdo! Hnutí ANO nehlasovalo pro usnesení, kterým vyzýváme poslance, aby přinesli miliardy pro jižní Moravu. To jsou peníze do silnic, sociálních služeb, školství,“ zmínil rozhořčeně Grolich.

Tento zákon nemá budoucnost, tvrdí Schillerová

Podle něho hraje v otázce změny přerozdělení peněz důležitou roli šéfka poslanců ANO Alena Schillerová, která bude jako jihomoravská lídryně vést kandidátku hnutí do sněmovních voleb. „Ona je přesně tím člověkem, který v hnutí ovlivňuje debatu ohledně změny v přerozdělení daní a může říct: ‚My to nebudeme blokovat a obstruovat. Když návrh předložíte na jednání, budeme hlasovat, jak budeme hlasovat, ale můžete ho tam předložit.‘ Přesně tohle se ale neděje,“ vyčetl hejtman.

V reakci na jeho slova Schillerová uvedla, že Grolich rozehrává program „antibabiš“ podle stranických not. „Ještě jsem neviděla hejtmana prosazujícího změny, které připraví obce v jeho kraji o stovky milionů. Pokud to nevíte, tahle zpackaná novela má sebrat městům a obcím 2,7 miliardy. A nepomůže ani Jihomoravskému kraji, který potřebuje stabilní financování, ale tenhle zákon nemá mezi kraji podporu a tedy ani budoucnost,“ sdělila Schillerová s tím, že kvůli změně by Grolichovy rodné Velatice přišly za tři roky o 640 tisíc korun.

Pro Grolicha je změna ve financování krajů stěžejním tématem, které prosazuje od svého nástupu do funkce v roce 2020. S méně penězi proti jiným krajům se potýkali i jeho předchůdci včetně Michala Haška (PRO, dříve ČSSD).

„Určitě by zastupitelstvo takovou věc (koaliční usnesení – pozn. red.) mělo podpořit napříč koalicí i opozicí. Pamatuji doby, kdy to tak bývalo. Jednal jste o tom s klubem ANO, nebo jste to považoval za automatické? Ono je třeba pro čtenáře dodat, že ta iniciativa vznikla před loňskými povodněmi a že teď koalice ve Sněmovně má problém s prohlasováním. Co neprojde teď na jaře, už v tomto volebním období nebude,“ poznamenal Hašek v reakci na Grolichova slova.

Podle současného hejtmana koalice návrh představila předsedům politických klubů zastupitelstva dopředu a o usnesení ANO nevěděla.