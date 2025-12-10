Zařízení, jež leží na Šilingrově náměstí přímo v historickém centru Brna, převzala na konci loňského roku od mezinárodní sítě Barceló největší české hotelové uskupení Czech Inn Hotels, které jej přejmenovalo na Grand Palace Brno.
Budova se dočkala investic a po necelém roce pod novými vlastníky také umístění na prestižní seznam Small Luxury Hotels of the World, tedy malých luxusních hotelů světa. A to jako první na Moravě a teprve druhá v celém Česku.
Hotelu se navíc daří i v dalších aspektech. Jeho obsazenost se meziročně zvedla o 19 procent a nyní dosahuje 83 procent. O třetinu se také zvýšily tržby, za což vděčí lepším službám i posílení prezentace v zahraničí. Vzrostlo i hodnocení na portálu Booking.com, a to o čtyři desetiny bodu na 9,2.
„Mám z výsledků radost nejen jako hoteliér, ale především jako brněnský rodák,“ oznamuje Jaroslav Svoboda, majitel Czech Inn Hotels, který aktivně vyhledává další hotely v Brně a okolí na odkoupení i provoz.
Opravy i mladší tým
Grand Palace Brno se v uplynulém roce dočkal opravení historické fasády a renovace koupelen i pokojového nábytku. Jeho atrium dostalo nový a pohodlnější mobiliář, zároveň hotel téměř kompletně přešel na LED osvětlení, což přináší energetické úspory i nižší zátěž pro životní prostředí.
21. listopadu 2024
„Součástí proměny bylo také proškolení mladého týmu zaměstnanců, kteří dnes tvoří jádro hotelových služeb a pomáhají vytvářet moderní a přívětivou tvář hotelu v centru Brna,“ uvedla síť Czech Inn Hotels.
Ta v příštím roce chystá rozšíření wellness o dvě nové sauny včetně parní, modernizaci a rozšíření fitness centra i nové nasvícení historické budovy a jejích interiérů. Plánované jsou také úpravy pokojů, posílení gastronomických služeb, vylepšení snídaňové nabídky a modernizace technického zázemí konferenčních prostor.