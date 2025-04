Pracovník sběrny našel funkční granát, někdo ho hodil do kontejneru se železem

15:00, aktualizováno 15:00

Velmi riskantně si počínal neznámý člověk, který do kontejneru na železo vyhodil i nevybuchlý granát. Minulý pátek na munici narazil pracovník brněnského sběrného dvora, který zalarmoval policii. Při silném nárazu granátu by totiž mohlo dojít k explozi, střepiny by se pak rozlétly až čtvrt kilometru daleko.