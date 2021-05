Geologové prozkoumají vodu v Moravském krasu. Zjistí, co ji nejvíce ohrožuje

16:02

Co nejvíc ohrožuje podzemní vodu v Moravském krasu? Jaká je její kvalita a co je pro ni do budoucna největším nebezpečím? Zjistit to bude úkolem geologů, kteří ve vybraných krasových územích odstartovali šestiletý výzkum. Kromě Moravského je v něm i Hranický, Javoříčsko-Mladečský a Chýnovský kras.