Přirozený chlap, který nepodléhal tlakům, vzpomíná na Bočka šéf veteránů

Reakce osobností na Bočkovo úmrtí Petr Pavel, prezident České republiky:

Zpráva o úmrtí generála Emila Bočka mě zasáhla. Jeho trvalý optimismus a úsměv vedly k dojmu, že tomu tak bude vždycky. Prožil obdivuhodný život a stal se legendou a příkladem pro mnohé. Upřímnou soustrast všem jeho blízkým a přátelům. Miloš Zeman, bývalý prezident České republiky:

Vzpomínám na nedávné setkání s Emilem Bočkem, kdy jsem řekl: „Mám vás hrozně rád.“ Tak tomu bylo a tak i zůstane. Je mi smutno, protože byl nejen legendou, ale též skvělým člověkem a nositelem paměti našeho národa. Byl skutečným vzorem odvahy a statečnosti, kterou prokázal svým životem. Kéž bychom my i budoucí dokázali takovými být. Vzpomínám a nezapomenu. Petr Fiala, předseda vlády České republiky (ODS):

Generál Boček byl válečný veterán a hrdina. Bojoval za to, aby naše země byla demokratická, svobodná a nezávislá. Ať odpočívá v pokoji. Jana Černochová, ministryně obrany (ODS):

Generál Emil Boček se dožil požehnaného věku a byl a bude příkladem hrdinství pro nás i další generace. Jeho odchod znamená, že máme mnohem větší zodpovědnost, abychom nikdy nezapomněli, za co hrdinové jako právě on bojovali. Karel Řehka, náčelník Generálního štábu Armády ČR:

Nebyl jen hrdinou československého letectva za druhé světové války a inspirace pro naše vojenské piloty, byl to především nesmírně vřelý a do poslední chvíle vitální člověk. Jan Grolich, jihomoravský hejtman (KDU-ČSL):

Je pro mě čest, že jsem mu mohl ještě před pár dny popřát ke stým narozeninám, a jsem rád, že se takovému člověku ještě za života dostalo těch nejvyšších poct. Takové vzory potřebujeme. Markéta Vaňková, brněnská primátorka (ODS):

Každé setkání s panem generálem Bočkem bylo příjemné a obohacující. I to poslední před několika týdny u příležitosti jeho stých narozenin, kdy mu nechyběla energie ani vitalita. Velmi si vážím toho, že jsem ho mohla osobně poznat, a jsem přesvědčená, že v té jeho poslední, andělské peruti mu kamarádi z RAF drží čestné místo.