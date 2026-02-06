Šéf svazu obcí skončí jako starosta. Chci tvořit, ne bojovat proti lžím, hlásí Lukl

Přes 20 let strávil ve funkci starosty zhruba desetitisícového Kyjova na Hodonínsku František Lukl (nez.). Celostátně je známý hlavně díky funkci šéfa Svazu měst a obcí České republiky, v jehož čele stojí přes deset let. Jeho dlouhá éra v čele města se na podzim završí, v říjnových komunálních volbách už totiž nebude usilovat o obhajobu svého postu.
František Lukl při sledování výsledků krajských voleb v roce 2024 | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Známý politik, který byl i krátce ministrem v úřednickém kabinetu Jiřího Rusnoka a posléze neúspěšně kandidoval za zemanovce ve sněmovních volbách, už je otrávený bojem s konkurenty na kyjovské radnici.

„Doba je dnes složitá, společnost rozdělená a atmosféra vyhrocená. Jsem člověk konsensu, dialogu a hledání řešení, nikoli neustálých střetů. Chci tvořit, ne se donekonečna obhajovat proti mnohdy lžím, pomluvám a zkresleným interpretacím,“ vysvětluje dlouholetý starosta.

Odmítá, že jeho rozhodnutí souvisí s aktuální kauzou, kdy mu opozice vytýká, že na jeho pokyn jezdili řidiči města do kyjovských lesů zakrmovat zvěř. Konkurenti to dávají do souvislosti s jeho zálibou v myslivosti. Věc aktuálně prověřuje kontrolní výbor.

„Rozhodnutí znovu nekandidovat vůbec nesouvisí s aktuálními věcmi probíranými a zveličovanými jako součást předvolební kampaně. Rozhodl jsem se už v minulém roce, akorát se to nepropsalo do veřejného prostoru,“ tvrdí Lukl.

Obce mohou pomoci, ale ne, že si stát dupne jak dítě, říká šéf svazu měst Lukl

Lukl se stal starostou poprvé v roce 2005. Všech pět následujících komunálních voleb coby lídr kyjovské kandidátky Sedmadvacítka nezávislých suverénně vyhrál. Naposledy v roce 2022, kdy uskupení získalo 46 procent a 10 z 21 mandátů. Na pozici lídra tohoto uskupení vystřídá Lukla letos jeho „korunní princ“ a stávající místostarosta Daniel Čmelík.

„Byly to krásné a naplněné roky služby Kyjovu a jeho obyvatelům. Práce starosty mě těšila, dávala mi smysl a energii. Vždy jsem se snažil odvádět ji naplno, s respektem k lidem, s pokorou k odpovědnosti a s láskou k městu, které je mým domovem. Odcházím spokojený, obohacený o obrovské množství zkušeností a lidských setkání,“ prohlašuje Lukl.

Za jeho volbou nekandidovat stojí i snaha mít více času na rodinu. Má sedmiletého syna a roční dceru. „Žádná veřejná funkce nemůže nahradit přítomnost doma a společně prožívaný čas,“ míní muž, který aktuálně funkci starosty kombinuje s dalšími posty včetně křesla předsedy Svazu měst a obcí České republiky.

V politice bude působit dál

V této celostátní funkci je právě i z pozice toho, že je komunálním politikem. „Volební sněm je plánovaný na jaro 2027. Dohodnu se s kolegy, zdali těch pár měsíců dokončím funkční období předsedy, nebo zdali se této ujme někdo z nich,“ doplnil.

Z politiky ale úplně neodchází. Jednak oznámil, že kandidátku v Kyjově podpoří, dál se chce pak především plně soustředit na práci na hejtmanství, kde působí druhé volební období jako náměstek hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

V posledních dvou krajských volbách v roce 2020 a také v roce 2024 vedl jako nestraník kandidátku Starostů pro jižní Moravu a tvořenou členy hnutí STAN a nezávislými starosty.

Předloni bylo toto uskupení při skládání krajské rady rozhodujícím prvkem. Těsné překonání pětiprocentní hranice a zisk čtyř křesel přinesly většinu suverénnímu vítězi voleb, koalici SPOLU s 31 mandáty, kterou vedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

