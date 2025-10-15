A co když Lužánky nevyjdou? Brno prověří další varianty, kde postavit fotbalový stadion

Letité téma nového brněnského stadionu letos v létě vzkřísil příslib nového majitele zdejší druholigové Zbrojovky Vojtěcha Kačeny, že moderní arénu postaví za své peníze.
Zástupci města nakonec vyslyšeli přání fotbalového klubu i fanoušků, aby tento stánek vyrostl za Lužánkami, kde od 50. let stojí nyní už nepoužívaný betonový kolos, na němž brněnský fotbal prožil své nejlepší časy.
Novou stavbu komplikovaly dlouhodobé majetkové spory s podnikatelem Liborem Procházkou, které se zdály být neřešitelné, ale na konci srpna sám Procházka nabídl dohodu. Nyní je tedy postoj Brna takový, že podporuje umístění stadionu za Lužánkami „za předpokladu, že to bude technicky a právně možné“.
Ať nejsou zbytečné prodlevy
A právě pro případ, že tato podmínka nebude splněna, se město poohlíží i po možnostech jinde. Varianty jsou dvě: výstaviště a lokalita u Technologického parku v Králově Poli.
„Prověřování více lokalit celý proces nezpomaluje, ale má potenciál v tom, že pokud by nebyla stavba stadionu za Lužánkami z právních či technických důvodů možná, budou již souběžně dostatečně prověřeny či vyloučeny i další alternativy pro umístění nového stadionu a nedojde ke zbytečným prodlevám při přípravě a následné výstavbě,“ uvedl brněnský radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09), který je členem pracovní skupiny, jež se přípravou nové arény zabývá.
S výstavištěm se výhledově počítalo předtím, než se do věci vložil Kačena, Technologický park je novinka. Starosta městské části Medlánky, která s lokalitou sousedí, Michal Marek (STAN) nicméně prohlásil, že si zde fotbalový stadion neumí představit.
Brno nyní řeší také diváckou kapacitu nového stadionu. „Aby bylo možné zadat dopravní model, který bude nezbytný pro vyhodnocení dopadů na dopravní situaci ve městě,“ poznamenal Aberl. Už dříve však bylo uvedeno, že stánek by měl být pro 30 tisíc diváků.