Švancara burcuje kvůli plánu na demolici stadionu, Brnu hrozí žalobou

Necelé dva měsíce zápolil exfotbalista Zbrojovky Petr Švancara v Dominikánské republice v populární televizní reality show Survivor, hned po příletu z ostrova rozjíždí další „boj o přežití“.

Tentokrát za zachování legendárního stadionu za Lužánkami, jejž s fanoušky v roce 2015 oživil a uspořádal na něm rozlučku s kariérou, na kterou přišlo 35 tisíc lidí. Mluví o lžích politiků, protestech i žalobě.

Po návratu ze soutěže, kdy neměl tušení, co se v Brně mezitím děje, se „Švanci“ nestačí divit. Zástupci vedení města totiž kvůli údajně špatnému stavu arény veřejně mluví o její demolici. Přitom známý fotbalista, stejně jako řada skalních fanoušků Zbrojovky, dlouhá léta usiluje o to, aby se hlavní brněnský klub vrátil „domů“, tedy za Lužánky, kde v roce 1978 získal svůj jediný ligový titul. Posledních 22 let však hraje „dočasně“ v azylu na Srbské v Králově Poli.

„Teď, když se vyhrál soud, tak se dozvím, že tam sportoviště nebude,“ zlobí se Švancara v narážce na pravomocný verdikt ve sporu s podnikatelem Liborem Procházkou, jehož firma si nárokovala vlastnictví některých cest v lokalitě a blokovala tak možný rozvoj. Nedávno Brno vyhrálo – zatím nepravomocně – i další spor.

Ve Švancarově snaze o oživení chátrajícího stánku, jenž dodnes drží rekord v ligové návštěvnosti, podpořila řada Brňanů jeho plán na zdejší vybudování tréninkového centra pro fotbalovou mládež. Jejich hlasy projekt získal v takzvaném participativním rozpočtu.

Nápady, které magistrát před hlasováním posuzuje z hlediska skutečné proveditelnosti, se pak město zavazuje přetavit v realitu. Jenže v tomto případě vedení Brna najednou bere zpátečku.

„Před volbami jsem byl na stadionu se zástupci města a domluvili jsme se, že v březnu začnou práce na tréninkovém centru. Měla tam být hřiště, zázemí. A teď se dozvím, že projekt nechtějí. Pokud to někdo během pár týdnů změnil, tak mi lhali do očí,“ rozčiluje se Švancara.

Stadion je nebezpečný, tvrdí radní

Brněnský radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09) argumentuje expertním posudkem. „Celý stadion je v dezolátním stavu, podle názoru statika hrozí jeho zřícení. Z toho důvodu ani orgány státní správy nedovolí uvnitř dělat jakýkoliv projekt a arénu musíme kvůli tomuto posudku zbourat,“ tvrdí Aberl.

„Chci ten posudek vidět,“ reaguje Švancara. Připouští, že jedna tribuna se nachází v horším stavu, a proto se na ni nesmí, což ostatně tak bylo už i při jeho rozlučce, druhá strana je podle něj v pořádku.

27. června 2015

„Tribuna leží na svahu, bylo tam 35 tisíc diváků a nespadla. Nejsem žádný inženýr, ale na svahu se zřítit nemůže. Chci, aby se v Brně zachránil stadion, vlajková loď. Chodili tam naši dědové, tátové. Teď by tam mohli chodit jejich vnuci,“ říká emotivně Švancara, otec tří dětí.

O statický posudek se ostatně zajímá i opozice. A zatím se ho nedomohla. Když zastupitel Matěj Hollan (Žít Brno) napsal žádost na Starez-Sport, přišlo mu vyjádření, že dokument už městská firma nemá, protože jej předala na magistrát. A ten jej zatím vydat nechce.

Matěj Hollan Statický posudek, podle kterého na stadionu za Lužánkama všichni umřou, město protizákoně utajuje



O jako Otevřenost. Vaňková pokračuje tam, kde Onderka skončil. V obstruování zákona o svobodném přístupu k informacím. Tentorkát i když jsem zastupitel. Po tom, co město dělá, že nemůže už 14 dnů najít klíčovou studii k ekonomice hokejové haly, viz https://www.facebook.com/hollan.matej/posts/10224502354451155 , nyní městem 100 % vlastněná firma STAREZ protizákonně odmítá poskytov...at informace. 33 6

Švancara politikům slibuje, že jakmile si zjistí všechny potřebné informace, začne pořádat různé akce na záchranu stadionu. Mezi nimi protesty nebo petice – pod jednou už je přes dva tisíce podpisů. „Potkám se s právníky a budeme řešit, jaké jsou cesty. Bylo mi naznačeno, že kvůli zrušení projektu na tréninkové centrum by se dala zvážit žaloba,“ naznačuje.

Místo arény byty?

Aberl v reakci zmírňuje napětí. „O budoucnosti jsme jako vedení Brna ještě nerozhodli. Já se nebráním debatám s nikým, město bude určitě postup konzultovat,“ snaží se radní korigovat Švancarovy kroky.

Ten mu však vzkázal, že s ním se nemá o čem bavit. „Já už vám nikomu nevěřím, mám jasný cíl a věřím, že stejně jako v roce 2015 nebudu sám. Nejde o mě, ale o stadion, bojuju za historii a budoucnost,“ burcuje Švancara s tím, že by Aberl měl ve své funkci skončit – tím prý pomůže nejvíce.

I když nový fotbalový stadion za Lužánkami stále figuruje mezi „strategickými projekty města“, vedení Brna s ním příliš nepočítá. Sama primátorka Markéta Vaňková (ODS) ostatně krátce po pravomocném verdiktu soudu uvedla, že si tam novou obří arénu nedovede představit i kvůli nedostatečné dopravní obslužnosti.

Minulý měsíc pak brněnští radní rozhodli, že sto milionů město nasype na renovaci stadionu na Srbské, což vyzdvihl i Aberl a snaží se tím ilustrovat, že vedení Brna na Zbrojovku nezapomíná.

A druhým dechem politici naznačují variantu, že lukrativní lokalita poblíž centra města už neposlouží sportu. „Je to možné, ale byla by to kombinace více možností využití,“ reagoval nedávno brněnský radní Petr Bořecký (ANO) na dotaz MF DNES, jestli se tu chystá rezidenční zástavba. „Ale ještě nic není definitivně rozhodnuto,“ opakuje Aberl stejně jako Bořecký s tím, že se vše odvine od koncepce sportu.