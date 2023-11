Spal jsem dopoledne, bránil se Kufa po tahu s Kukletou. Masopust oba vyřadil

Brněnské vedení je tehdy také bez váhání vyřadilo z kádru, což se Kufa pokoušel odvrátit tvrzením, že na noční tah šel dobře vyspaný, takže se neprovinil. Za Boby už si, na rozdíl od Kuklety, nezahrál.

Na začátku 90. let minulého století, v době bez chytrých mobilních telefonů a internetu, se kázeňské prohřešky sportovců řešily jinak než v současnosti. Pro Romana Kukletu a Miloslava Kufu si šel v noci z 12. na 13. září 1993 manažer brněnského mužstva Karel Kroupa v doprovodu vedoucího mužstva Vladimíra Fialy osobně na základě tipu, který se k němu dostal.

Vzhledem k tomu, že další den mělo Brno odletět do Leverkusenu k prvnímu zápasu 1. kola Poháru vítězů pohárů, měl Kroupa náladu pod psa už v době, kdy se po půlnoci na výpravu do kasina v nově otevřeném Boby centru chystal.

Karel Kroupa na stadionu za Lužánkami

„Kasino bylo nově otevřené. Hráči se tam objevili a my jsme dostali signál, ať si je tam jdeme vyzvednout,“ vybavuje si Kroupa. „Nedokážu říct, jestli tam tehdy figuroval i alkohol, nebo ne, a tvrdit jedno nebo druhé nechci. Problém spočíval už jen v tom, že před cestou na zápas ponocovali. V konzultaci s trenérem Masopustem jsme byli zajedno, že oba hráči k zápasu nepoletí. I když byli pro mužstvo důležitými hráči, šlo o Pohár vítězů pohárů, ne o přátelák. Nešlo rozhodnout jinak,“ ohlíží se bývalý manažer Boby Brno.

Na tiskové konferenci pak oznámil, že Kukleta už v období před nočním tahem v kasinu, kdy byl na marodce, porušil životosprávu třikrát za sebou, za což dostal pokutu ve výši 30 tisíc korun. „Z právního hlediska jde o porušení smluvních vztahů mezi hráči a fotbalovým klubem. Žádný klub nemůže dovolit, aby si hráči dělali, co chtějí,“ podpořil jeho postoj Jan Hostinský, právník společnosti Boby.

Právního zástupce si ovšem najali i Kufa s Kukletou. „Neboť počínání manažera Kroupy považují za naprosto hrubý a neodůvodněný zásah do cti občana a sportovce,“ napsal tehdy Československý Sport.

Scénka nebyla pikantní jenom proto, že se Kukleta s Kufou nechali „načapat“ v kasinu. Především Kukleta byl známým bouřlivákem, o jeho výstřelcích se všeobecně vědělo. Bizarním způsobem se zapsal hlavně Kufa tím, jak se kázeňskému trestu bránil.

„Já už jsem se vyspal dopoledne, takže si v noci můžu dělat, co chci,“ prohlašoval do novin. Kukleta s ním byl v podstatě zajedno: „Byl to můj volný čas, takže jsem si mohl vybrat, jak ho strávím,“ hájil se.

Bez dvou opor prohráli Brňané v Leverkusenu 0:2 (jeden gól vítězů dal Pavel Hapal), v odvetě podlehli 0:3 a jejich pouť pohárovou Evropou záhy skončila. Trvalo víc než měsíc, než se Kukleta do sestavy vrátil, a to po omluvě mužstvu, snížení platu a pokutě 15 tisíc korun za každou neomluvenou absenci na tréninku.

Pro Kufu, který rovněž dostával pokuty za vynechané tréninky, už Masopust s Kroupou místo neměli; pokoušeli se ho poslat do Opavy nebo vyměnit s Vítkovicemi za útočníka Vladimíra Sýkoru, ale ani jedna z variant nevyšla. Až v listopadu vykoupilo talentovaného špílmachra s dobrou kopací technikou a povadlou pracovní morálkou tehdy třetiligové Uherské Hradiště.

Svědectví dvou proti jednomu

Na Kroupově hlase je cítit, že ani po třiceti letech mu tehdejší kauza radost nedělá. Připouští, že se mu vyplatilo přizvat k vyzvednutí ponocujících fotbalistů vedoucího mužstva Fialu. „Měl jsem díky tomu svědka, když chlapci začali něco zkoušet a naši verzi zpochybňovat. Jednoznačně jsme jim mohli říct, že v jednu hodinu v noci neměli v kasinu co dělat,“ říká legendární kanonýr Zbrojovky.

Kufa, který si před čtyřmi lety změnil jméno na Miloslav Honek, mu prý tehdejší vyhazov dodnes nezapomněl.

„Ti kluci si ale nemůžou dovolit to, co udělali. A když si to dovolí, nemůže si trenér dovolit ponechat je v mužstvu,“ míní bývalý brněnský brankář Josef Hron, v roce 1993 asistent trenéra v Boby Brno. „Vůči fanouškům i vůči klukům v mančaftu je to hrozné. Chystáte se na velký zápas, jeden z vrcholů kariéry. Když jednu noc ponocuješ, druhý den jsi jako přejetý a následující den má tělo krizi. Organismus to pocítí. Nejde to přejít bez reakce, takový hráč musí z kabiny pryč. To by se trenérovi vrátilo. Ostatní hráči by to měli v hlavě, říkali by si: tak tihle můžou flámovat a stejně hrají, a já, který si odříkám a připravuji se zodpovědně, sedím na lavici? Okamžitě je v kabině problém a už by se nedala dohromady,“ vysvětluje nutnost vyřazení průšvihářů z kádru Hron.

Marné bylo Kufovo vysvětlování, že ve výjimečné návštěvě nočního podniku nespatřuje žádný problém. Kroupa s Masopustem pro taková slova pochopení neměli. Zareagovali stejně, jako se o třicet let později o víkendu zachovalo vedení reprezentace v Olomouci v případě Jakuba Brabce, Vladimíra Coufala a Jana Kuchty, a hříšníky poslali domů.

„Takhle by reagoval každý klub a každý trenér s funkcionáři. Pro nás byl Pohár vítězů jedním z vrcholů. Nebylo jiné východisko, na zápas nejeli,“ řekl Kroupa.

Zatímco pro Kufu to byl konec v Brně, Kukleta dostal šanci vybojovat si místo zpět, což se mu povedlo, a pokračoval ve výborné kariéře.

