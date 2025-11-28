Sotva se Lupyn ohřeje na svobodě, už plánuje se svými kumpány, kteří ho předtím vyměnili za podmíněné tresty, další kšeft. Do karet mu hraje probíhající pandemie covidu, výjimečná situace, v níž neplatí pravidla, která platila dosud.
„Vláda může vyhlásit absolutně cokoliv. A víš proč? Protože náš národní talent je och*ávání!“, říká místnímu policistovi v roli Václava Neužila mafián Asasín v podání Stanislava Majera. Ten pro natáčení Poberty úplně změnil styl a vizáž, včetně odbarvení na blond a trvalé.
Hudeček si napsal do scénáře řadu postav, které obsadil bez castingu předem vytipovanými herci. Mezi nimi jsou Denisa Barešová, Eva Vrbková, Filip Kaňkovský nebo Lukáš Příkazký. Známí herci se objevili i v epizodních rolích, třeba Jiří Vyorálek, Anna Fialová či Jiří Štrébl.
Všichni se museli u svých postav naučit slovácký dialekt, protože Hudeček situoval děj celovečerního hraného debutu do své rodné Strážnice na Hodonínsku, odkud pochází také Lukáš Příkazký. Herci se učili nářečí i od místních obyvatel, které režisér pečlivě vybral do dalších rolí prostřednictvím castingu organizovaného přímo na Slovácku, aby filmu dodali na autenticitě.
„Zlodějské komedie typu Loganovi nebo Dannyho parťáci se u nás prakticky netočí. Bylo proto potřeba najít způsob, jak tento ryze americký žánr přenést do českého prostředí, aby působil uvěřitelně a zároveň neztratil nadsázku. Hollywoodské heist komedie mám hodně rád. U Poberty jsem se jimi sice inspiroval, film jsem však záměrně zasadil do nám důvěrně známých reálií, než abych na ně za každou cenu rouboval typicky americké žánrové prvky,“ říká Hudeček.
Do psaní komedie vstoupil covid, který nakonec filmaři záměrně využili, ovšem pouze jako typicky švejkovskou kulisu. Tvůrci se shodují, že film se dotýká pandemie pouze v těch humorných momentech spojených například s obcházením stále se měnících pravidel. A na pozadí takových událostí se zrodil i Lupynův nový „byznys“, k němuž filmaře navíc inspirovaly reálné historky.