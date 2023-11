Festival láká na krytou sjezdovku, lidé si zalyžují na „modrém sněhu“

Víkendový festival Life! na výstavišti v Brně Co: festival sportu a zábavy Life!

festival sportu a zábavy Life! Kde: v pěti halách a rotundě na brněnském výstavišti

v pěti halách a rotundě na brněnském výstavišti Kdy: 24. až 26. listopadu, vždy od 9 do 18 hodin (v neděli do 16 hodin), v pátek program jen pro školy

24. až 26. listopadu, vždy od 9 do 18 hodin (v neděli do 16 hodin), v pátek program jen pro školy Za kolik: základní vstupné na místě 250 Kč, online 200 Kč; rodinné na místě 550 Kč, online 500 Kč

základní vstupné na místě 250 Kč, online 200 Kč; rodinné na místě 550 Kč, online 500 Kč Další tipy z programu: Family Hall nabídne zábavu pro celou rodinu. Návštěvníci pavilonu V vyzkouší nafukovací překážkovou dráhu, hřiště, lezeckou stěnu nebo třeba baseballové odpaliště. V hale F se do cyklosouboje pustí závodníci BMX, vítěz získá třicet tisíc korun. Ve stejné budově si zájemci mohou také skočit do obřího airbagu, a to z výšky sedmi nebo deseti metrů. Ve fitness zóně se lidé setkají s osobními trenéry a fyzioterapeuty a vyzkouší si nejrůznější posilovací stroje a pomůcky.