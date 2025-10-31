Podvodník s falešnou identitou si vytvořil hned při prvním telefonátu u ženy bezmeznou důvěru. „Sdělil jí, že se někdo pokouší na její jméno uzavřít půjčku na skoro milion korun,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Falešný policista pak pokračoval podle klasického schématu, kdy tento údajný problém řešil s pracovníkem České národní banky a je nutné peníze zachránit přeposláním jinam.
Žena během hovoru na sebe prozradila nebo alespoň potvrdila, že pracuje jako asistentka v jedné z firem na Vyškovsku a že má přístup k účtům společnosti. Toho tak podvodník či více pachatelů bleskurychle využilo a ženě namluvilo, že i firemní peníze jsou v ohrožení.
|
Drzí kyberšmejdi v telefonátu zastrašovali, vyděšená žena jim poslala milion
Žena podle pokynů v několika splátkách postupně odeslala více než 1,5 milionu korun na „depozitní účet policie“, jak jej pachatelé nazvali.
„To jim ale nestačilo. Žena ještě dostala šanci zachránit peníze ze svého soukromého účtu. To už z domova odeslala ve čtyřech splátkách skoro všechny své úspory, téměř 800 tisíc korun,“ doplnil Malášek.
Dohromady tak šlo o sumu 2,3 milionu korun, kterou od ženy vylákali během různě dlouhých a opakovaných telefonátů za osm hodin od prvního kontaktu do poslední platby.
Až posléze si žena uvědomila, že nejspíš naletěla podvodníkům a obrátila se na policii. Ti teď po pachatelích pátrají.