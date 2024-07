V Brně staví nové transplantační centrum za dvě miliardy, otevře se v roce 2026

Ještě zhruba půldruhého roku by mělo Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) v Brně zůstat ve svých dosavadních prostorách ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. Poklepáním základního kamene v areálu Fakultní nemocnice Brno však ve čtvrtek symbolicky začala stavba, která má centrum přesunout právě do tohoto léčebného ústavu v brněnských Bohunicích.

„Za posledních dvacet let se naše prostorová kapacita nezměnila. Když se podíváme na počet provedených operací, vidíme, že přesně kopíruje množství lůžek. Naše lůžka jsou tedy už tak vytížená, že většině lidí operaci poskytnout nemůžeme,“ zdůvodnil při této příležitosti potřebu většího areálu Petr Němec, ředitel CKTCH.

Nové pracoviště poskytne navíc jeden operační sál a o pětatřicet lůžek více, než má centrum nyní.

Do nového prostředí by se podle plánů měli pacienti dostat na začátku roku 2026. Sedmipatrová budova v plánech disponuje dvěma podzemními patry s 350 parkovacími místy. Poklepáním základního kamene tak začíná výstavba za 2,4 miliardy korun.

V areálu Fakultní nemocnice Brno v Brně-Bohunicích začala stavba nového sídla Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Uprostřed po poklepání základního kamene předseda vlády Petr Fiala. (červenec 2024)

„Je na místě poděkovat Evropské unii, která na tento projekt přispěla 1,3 miliardy korun,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (ODS).

O novém umístění CKTCH se jednalo několik let. „Vzrostly nám náklady, počty operací i zaměstnanců, ale prostory zůstaly stejné. Proto je potřeba navýšit kapacitu. U svaté Anny už je zastavěnost tak hustá, že to tam nejde,“ doplnil Němec.

Rovněž předseda vlády Petr Fiala (ODS) umístění centra do areálu Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích vítá. „Vytváří se zde evropsky významné a unikátní centrum, které propojuje nejrůznější typy oborů jako je biomedicínský výzkum, fakultní nemocnici, nové centrum farmakologie, a to všechno je ještě doplněno areálem, na který jsem já osobně velmi hrdý, tedy kampusem Masarykovy univerzity. Dohromady to vytváří neuvěřitelnou sílu a synergii,“ prohlásil premiér.

Stavba roste mezi hlavní výškovou budovou nemocnice a psychiatrickou klinikou. „Za bohunické psychiatry mohu vyřídit, že se radujeme, že za sousedy budeme mít srdcaře. Přejeme vám, ať ze stavby nejste příliš ve stresu a kdyby ano, tak jsme na blízku,“ okomentoval růst nové budovy Tomáš Kašpárek, přednosta psychiatrické kliniky.