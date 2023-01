Tři sta tun bylin a koření ročně. Na jihu Moravy „roste radost“

Vznikl v roce 1992 díky partě mladých mužů zapálených do ekologického zemědělství. Prvními pěstiteli, kteří mu dodávali bylinky a koření, byli tehdy hlavně „záhumenkáři“, kteří bylinky pěstovali po práci pro přivýdělek.

Příběh roku Josef Dvořáček se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh. Hlasovat pro něj můžete v anketě ZDE

„Když už jsme byli schopni nabídnout větší odběry, přibývali mezi naše dodavatele ekologičtí farmáři, pro které byly byliny zajímavým doplňkem jejich hospodaření. A teď už máme i větší farmáře, kteří mají byliny na deseti a více hektarech,“ popisuje Dvořáček.

Své farmáře si firma hýčká. Jejich fotografie jsou i na obalech produktů. „Sedláci jsou naše reklama. Chceme tím ukázat i to, za jak důležitý považujeme náš vzájemný vztah. Surovina, ze které vyrábíme, je vlastně to nejdražší, co máme,“ míní ředitel.

Za třicet let se škála produktů z Čejkovic neobyčejně rozrostla. „Úplně na začátku byly sypané čaje a základní koření, které znaly naše babičky - máta, meduňka, šalvěj, měsíček, z koření pak kmín, bazalka, majoránka. A postupně jsme nabídku rozšiřovali. V roce 1997 jsme začali dělat porcované čaje a potom už začala být poptávka po bylinkách se zázvorem nebo skořicí, takže jsme začali hledat pěstitele i v zemích třetího světa, kde spolupracujeme s malými lokálními sedláky,“ popisuje šéf firmy, která klade obrovský důraz na fairtrade, ekologii a udržitelnost.

Důkazem bude i nová výrobní budova s návštěvnickým centrem, která se otevře 1. dubna. Skrze zážitkovou návštěvnickou trasu se budou hosté nejen vzdělávat, ale budou mít i možnost přes prosklené průhledy nahlížet přímo do výroby.

„I tady bude vidět náš smysl pro ekologii. Máme zde obrovské nádrže na využívání dešťové vody. Jako izolaci jsme použili dřevovláknitou hmotu. Zčásti jsou střechy zelené a zčásti pokryté fotovoltaikou. Uprostřed budovy je atrium, takže jí prostupuje denní světlo,“ popisuje Josef Dvořáček nové zázemí firmy, pro jejíž produkty je typický také veselý marketing. Čaje pojmenovala třeba Usmrkánek, VysmáTea nebo Knedlík v krku, což odpovídá mottu firmy „Tady roste radost“.

A co ze své produkce nejraději? „Doma v kuchyni máme velký regál, ve kterém jsou všechna koření ze Sonnentoru. A celá rodina s nimi aktivně vaří. Takže mám ozkoušené opravdu všechno. Z čajů je mým oblíbencem Balzám na nervy. Tak jako mám rád hořké pivo a ne sladké, tak mám rád i hořký čaj. A Balzám na nervy obsahuje i trochu chmele. Tím se přiznávám, že si tak trochu nahrazuji to pivo...“ směje se.