Brněnské teplárny zdražují o čtvrtinu, lidé si měsíčně připlatí 250 korun

Ceny za teplo se změní od listopadu. Teplárny Brno dnes oznámily, že konečná cena tepla z výměníkové stanice nebo plynové kotelny bude 784 korun na gigajoule.

„V posledních týdnech vzrostla cena zemního plynu, který je naším primárním palivem. V podstatě skokově o více než sto procent. Pokud bychom měli toto reálné zdražení převést na naše zákazníky, museli bychom zvýšit cenu tepla o polovinu. To ale udělat nechceme a ani neuděláme. Opatření však přijmout musíme,“ vysvětluje generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.



„Část plynu pro stávající topnou sezonu máme nakoupenou, proto nemusíme zdražovat o tolik procent, o kolik aktuálně roste jeho cena,“ dodal s tím, že minimálně v nadcházejícím roce nebude městská firma generovat zisk z prodeje tepla.



Finanční ředitel tepláren Přemysl Měchura ujistil, že Brňané bez tepla nezůstanou. „S nákupem plynu pro rok 2022 jsme začali už v roce 2019 a pokračovali v následujících letech. V současnosti tak máme větší část potřebného plynu zajištěnou u svých obchodních partnerů,“ tvrdí Měchura.

Do budoucna se bude závislost na plynu podle Fajmona snižovat. Teplárny Brno totiž využijí kotel na biomasu. Konkrétně budou spalovat dřevní štěpku. To by mělo snížit spotřebu plynu až o 15 procent.