Zavření obchodů bez EET bylo správné, řekl soud. Podnikatelé neví proč

Majitelé si na postup Finanční správy stěžovali. Krajský soud v Brně však v prosinci potvrdil, že úředníci jednali správně, a to včetně udělení pokuty. Alois Hlásenský poté u téhož soudu podal stížnost na neodůvodnění rozsudků.

„Není z nich zřejmé, co podnikatelka udělala špatně, když ‚jen‘ pravidelně informovala finanční úřad, že překážka na zavedení EET není na její straně. Nebo co měla ještě udělat, aby nedostala pokutu a nebyly uzavřeny provozovny,“ vysvětlil Hlásenský pro MF DNES.



Papírnictví ve Slavkově u Brna a obchod ve Vyškově byly kvůli chybějící kase na EET zavřeny v srpnu 2017. Paradoxně sama majitelka Helena Hlásenská upozorňovala, že EET nemá, protože jí ho nestihla dodat počítačová firma.

Jinou ona ani její manžel nechtěli kvůli specifickému zboží. „Máme totiž specifický program, který nám vyhovuje, to není, jako když si kupujete rohlík. Tím, že jsme papírnictví, knihy i drogerie, má to určitá specifika, například některé zboží nemá čárové kódy. Proto jsme chtěli firmu, která to zná,“ zdůvodňoval tehdy Hlásenský.

Následovala kontrola z finančního úřadu, při druhé padla pokuta 65 tisíc korun. Do třetice byl obchod na měsíc uzavřen. Nakonec však Hlásenská pokladny do obou prodejen pořídila a mohla znovu otevřít.

Za tři roky zjistil krajský finanční úřad při kontrolách EET pochybení ve 32 procentech případů. „Nejvyšší uložená pokuta byla 109 tisíc korun,“ sdělil vedoucí oddělení evidence tržeb Aleš Hájek.