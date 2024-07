Majitel choval psa přes rok v autě. Ochránci se bouřili, dal ho radši do útulku

Přestože pes měl v zaparkovaném autě na ulici v Hodoníně svoje útočiště více než rok, městská policie byla s jeho majitelem v kontaktu a situaci monitorovala i inspektorka krajské veterinární správy. Tento týden ale forma ubytování zvířete vyvolala kvůli vysokým teplotám značný rozruch. Představitele města a městskou policii v Hodoníně zburcovala k akci představitelka spolku Za práva zvířat z jihočeského Tábora, která se o příběhu dozvěděla.

„Myslím si, že právě vysoké teploty a obava, aby pes v autě nezemřel, stojí za náhlým zájmem a medializací,“ odhaduje Jindřich Vašíček, ředitel městské policie v Hodoníně. „Majitele psa známe, to je jasné. Není to bezdomovec. Je ve složité situaci, bydlí na ubytovně, psa tam mít nesmí. Jde o důchodce, má dvaasedmdesát let, finančně podporuje syna a svůj vlastní pronájem si nemůže dovolit,“ uvedl.

Na zimu muž dával psovi do auta deky a spacáky, na léto mu otvíral okna a pouštěl dovnitř vzduch.

Už před rokem byli podle Vašíčkových slov u psa zástupci krajské veterinární správy. Konstatovali, že o zvíře je postaráno. „Majitel ho pravidelně venčí a krmí. Jenom mu místo boudy vyčlenil auto. Viděli jsme ho s pejskem pravidelně chodit, má k němu silný citový vztah. Že by dlouhodobě trpěl a byl zanedbaný, o tom nemůže být řeč,“ tvrdí Vašíček rozhodně.

Když však teploty tento týden vystoupaly k tropické hranici, objevily se fotografie psa za sklem auta na sociálních sítích. Odtud putovaly k táborskému spolku, jehož představitelka Kateřina Zikmundová začala hodonínské úřady bombardovat tak naléhavě, že je dohnala k akci.

„S podobnými případy už jsme se setkali. Stoprocentně to považuji za týrání zvířete. Jestli tam takhle pes byl přes rok, což se mně potvrdilo, tak tomu nerozumím. To je nějaký vtip?“ poukazuje rozzlobená Zikmundová.

Výsledkem její „vzpoury“ je umístění psa do kotce v hodonínské zoo. Muž ho tam bude navštěvovat. I když experti z krajské veterinární správy konstatovali, že o psa bylo dobře postaráno, dvaasedmdesátiletý penzista se o něho již dál starat nesmí. Na osobním jednání s městskou policií se tomuto řešení podvolil.

„Příběh má dobrý konec,“ konstatuje Zikmundová se zadostiučiněním.

Ne všichni její nadšení sdílí. Například Vít Čtvrtníček, zodpovědný na krajské veterinární správě za kontrolu nakládání se zvířaty, cítí za příběhem nepříjemnou pachuť.

„Pes nebydlel rok bez pána, ten člověk za ním chodil. Nebyl dehydratovaný, nezjistili jsme u něho změny zdravotního stavu. O týrání rozhodně nešlo,“ tvrdí. Psa ve čtvrtek osobně vyšetřil a svůj názor si jen utvrdil. „Můžeme mít různé názory na to, kde by se měl pes chovat. I já si o tom můžu myslet svoje. Zákon ale majitel tohoto psa žádný neporušil. I kdyby byl pes v autě dlouhodobě, tak chovatel mu byl schopen zajistit takové podmínky, aby netrpěl. Pes je socializovaný, naprosto v pohodě. Leželo se mu dobře, přehřátý nebyl. Kdyby ano, zavoláme hasiče a Policii ČR a vyrazíme u auta okno, nebylo by na co čekat. Taková situace ale nenastala,“ argumentuje.

Ke stejné akci byla prý odhodlána i městská policie. „Když jsme k autu na základě oznámení jeli, chystali jsme se na to, že budeme schopni riskovat i případné problémy a auto otevřeme, pokud to bude nutné,“ dušuje se ředitel hodonínských strážníků Vašíček.

Nic takového ale podle jeho slov nebylo potřeba. K vozu hlídka přijela zrovna v době, kdy se o psa jeho majitel staral a venčil ho.

„Pánovi jsem vysvětlila jasně, že je rozdíl mezi fyzickým a psychickým zdravím psa. Nastoupila jsem na něho hned ráno a drsně, ať se okamžitě seberou a psa z auta dostanou, že za další hodinu bude pětatřicet stupňů a nehodláme čekat, až bude pes mrtvý, což by se v těchto parnech stalo,“ přiznává nátlak Zikmundová.

Zapojil se i zvířecí ombudsman

Pro svoji věc Zikmundová získala i „zvířecího ombudsmana“ Jiřího Pospíšila, jenž též kontaktoval hodonínskou radnici, aby se informoval.

„Jediné, co se mi v životě neosvědčilo, když je potřeba něco vyřešit, bylo slušně požádat policii,“ hlásí ochránkyně zvířat z Tábora s celorepublikovým záběrem. „Veterinářce, která k psovi docházela a nekonala, jsem rovnou do telefonu řekla, že její obličej bude veřejně spojen s tímto psem. Že se o to postarám. Ať si jde sepsat výpověď, protože na svém místě už nezůstane. Nechtěla se se mnou bavit a zavěsila,“ neskrývá Zikmundová použití síly.

Ke zveřejnění jména inspektorky Jany Miklendové a zveřejnění jejího telefonního čísla na sociální síti skutečně sáhla.

Právě to je nejvíc trnem v oku krajské veterinární správě. Inspektorka Jana Miklendová, které se výtky Zikmundové týkají, reagovat odmítla a odkázala na svého nadřízeného Čtvrtníčka. „Já s médii komunikovat nemohu,“ řekla.

Čtvrtníček se jí jednoznačně zastal. „Tihle lidé, kteří si říkají ochránci zvířat, mají hned ve všem jasno. Aniž by měli zkušenosti, jsou schopni dehonestovat člověka i chovatele. Člověk, který se pro zvířata snaží ve svém okrese udělat to nejlepší, je vláčen médii. Jenže inspektor nemůže překračovat zákon. Tito lidé ho pak bez mrknutí oka velice sprostě veřejně rozmáznou. Je to od nich hyenismus,“ bouří se Čtvrtníček.

Kromě toho, že nesouhlasí s označením chovu hodonínského psa za týrání, přidává už poněkud trpce výsledky měření teploty v místě jeho přebývání. „V autě bylo třiatřicet stupňů, venku dvaatřicet a v kotci, kde teď musí být, ještě o jeden stupeň víc. Je nad ním totiž rozpálená střecha. Ani vám nebudu říkat, kde to je, aby měl pán se psem klid,“ mávl Čtvrtníček rukou.

Otázku, zda by bylo lepší, aby pes zůstal raději blíž svému pánovi, jehož ubytovna je jen pár kroků od zaparkovaného auta, označil ale za zavádějící. „To musí rozhodnout chovatel. On zákon neporušil. Žádný zákon mu nezakazuje mít psa v autě,“ shrnul představitel veteriny.

V kotci v hodonínské zoo bude pozornosti vystavený australský ovčák do září. Do té doby má jeho majitel čas situaci dál řešit.

„To, že jsme majitele přiměli k tomuto řešení, považuji za malý zázrak. Stojím si za tím, že jsme postupovali nad rámcem našich možností. Je možné, že se znovu pokusí mít psa, mimochodem jmenuje se Filípek, v domě se synem. Třeba se to povede,“ vyhlíží ředitel hodonínských strážníků Vašíček.

Auto, v němž posledních třináct měsíců Filípek bydlel, nemá podle Vašíčkových slov platnou technickou kontrolu. „I tím jsme na majitele tlačili. Vůz je pojízdný, jenom mu nesvítí světla. Požadovali jsme, aby zjednal nápravu, na čemž nyní pracuje s elektrikářem, a pak zajel na STK,“ zmínil Vašíček.