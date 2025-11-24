Projekt, který nabral několikaleté zpoždění, se podle vedení Brna konečně blíží k zahájení stavby. Počítá se s víc než třemi stovkami bytů, ale rezervačních smluv je podepsáno jen několik desítek.
A to hlavně proto, že zájemci z prvních dvou vln v letech 2018 a 2022 už nevydrželi čekat a zařídili si bydlení jinak, případně už nesplňují stanovené podmínky. Na jaře se tak mohou přihlásit další uchazeči.
„Nynější žadatelé a žadatelky mají výrazně více informací, než tomu bylo v předešlých dvou vlnách, kdy se pracovalo jen s odhadovanými cenami a harmonogramy,“ podotýká náměstkyně primátorky pro bydlení Karin Podivinská (ANO).
Doteď bylo toto družstevní bydlení určeno pouze pro páry, a to i nesezdané, a samoživitelky nebo samoživitele s dětmi. Nově se o něj mohou ucházet také singles.
„Je to čím dál silnější demografická skupina, která bude hrát ve společnosti čím dál větší roli, a je tedy potřeba i jí pomoci se v Brně stabilizovat. Páry a rodiny navíc podle našich aktuálních zkušeností upřednostňují větší byty, které by jim zůstaly i nadále vyhrazeny. Singles bychom nabídli menší, dvoupokojové byty, které jsou ale stále poměrně velkoryse pojaté a mají v průměru 57 metrů čtverečních,“ sděluje Podivinská s tím, že rozhodnutí brněnských radních ještě musejí posvětit zastupitelé.
Vyšší příjem jako záruka pro banku
Chystané družstevní byty vyjdou podle města výrazně levněji než průměrné novostavby v Brně. Díky nim tak mohou na vlastní bydlení dosáhnout i ti, kteří by si jej na běžném trhu dovolit nemohli, případně by se museli spokojit s menším bytem. „Třeba kvůli plánování rodiny by raději volili odstěhování za město do většího prostoru. Neradi bychom o tyto mladé lidi přicházeli,“ říká Podivinská.
Jenže ani tak nejde o možnost pro každého. Jednou z podmínek pro uchazeče z řad singles je totiž čistý měsíční příjem mezi 45 tisíci a 90 tisíci korunami, což je poměrně výrazně nad průměrnou mzdou v Česku. Město to vysvětluje jako záruku bonity pro banku, která na vybudování družstevních bytů poskytuje úvěr.
Finanční podmínky platí i pro páry. U bytů o velikosti 50 až 70 metrů čtverečních musí pobírat dohromady 72 tisíc korun hrubého, u bytů od 70 do 85 metrů čtverečních je to 86 tisíc a u bytů nad 85 metrů čtverečních dokonce 100 tisíc.
Brno chce do čtvrt roku znát zhotovitele bytů, u nichž se nyní počítá s cenou 97 tisíc korun za metr čtvrteční. Pokud se tato částka vyšplhá přes 115 tisíc, žadatel má právo od smlouvy odstoupit. Průměrná cena novostavby v Brně minulý měsíc překročila hranici 140 tisíc za metr čtvereční.