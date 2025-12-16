Když policisté v sobotu ráno v Dubňanech na Hodonínsku zastavili stříbrnou Škodu Felicia a provedli první dechovou zkoušku, naměřili třicetiletému šoférovi 0,72 promile. Několik dřepů ani poklus kolem vozidla však ke zlepšení výsledku nevedlo. Po několika pivech, které podle slov řidiče dopil nejpozději ve dvě ráno, přístroj napodruhé ukázal 0,68 promile.
Kontrola tím však neskončila. Policisté provedli také test na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyšel pozitivně na amfetamin.
„K užití drogy se ale řidič nepřiznal. Hlídka ho následně musela doprovodit k lékařskému vyšetření a odběru biologických vzorků do nemocnice,“ upřesnil mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.
Muž, který měl původně namířeno až do Brna, už autem dál samozřejmě nepokračoval. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a další jízdu zakázali. Celý přestupek pak bude řešit správní orgán.
V předvánočním období večírků policisté opakovaně zachytávají řidiče se zbytkovým alkoholem v krvi.
„Při silniční kontrole a nadýchání hrozí vysoká pokuta i zákaz řízení. Pokud řidič nadýchá více než jedno promile, jedná se o trestný čin s možným trestem odnětí svobody. I malé množství alkoholu snižuje reakce a úsudek, což zvyšuje riziko nehody 2,5krát. Domluvte se tedy včas na jízdě MHD nebo odvozu střízlivým přítelem. Když budete pít, klíče od auta nechte doma, ať vás to neláká k řízení,“ apeluje na řidiče mluvčí.