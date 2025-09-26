Nehoda se stala 27. srpna v 8:45 v Rybnické ulici v brněnském Novém Lískovci. Sedmašedesátiletá řidička tam se svým vozem zastavovala před přechodem pro chodce, aby umožnila ženě čekající na chodníku bezpečně přejít vozovku. Cyklista na situaci nedokázal zareagovat, nedobrzdil a do auta zezadu narazil.
VIDEO: Cyklista v Brně kličkoval mezi auty, až do stojícího narazil
Pokud od něho ale řidička čekala omluvu nebo vysvětlení, velice se spletla. „Paní, to nemyslíte vážně?“ obořil se na ni muž v trikotu. Další jeho slova policie na záznamu „vypípala“ kvůli vulgaritám.
Pak si zvedl kolo, nabourané auto objel a šlápl do pedálů. Na téměř novém vozidle způsobil škodu za 40 tisíc korun.
„Policisté by před uzavřením spisového materiálu rádi s mužem hovořili, přihlásit se může na telefonním čísle 158. Přihlásit se může i svědkyně, která na záznamu přechází po přechodu pro chodce,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.