Cyklista vrazil do auta, které zastavilo u přechodu. Seřval řidičku a ujel

  10:48,  aktualizováno  10:48
Nejen jako neopatrný jezdec, ale i jako pořádný hulvát se zachoval cyklista, který na jedné z brněnských silnic naboural zezadu do brzdícího auta. Řidičce, která se šla za vůz podívat, co se stalo, místo omluvy vynadal, nasedl na kolo a odjel. Dopravní policisté teď muže, jehož počínání ukázali na videu, hledají.

Nehoda se stala 27. srpna v 8:45 v Rybnické ulici v brněnském Novém Lískovci. Sedmašedesátiletá řidička tam se svým vozem zastavovala před přechodem pro chodce, aby umožnila ženě čekající na chodníku bezpečně přejít vozovku. Cyklista na situaci nedokázal zareagovat, nedobrzdil a do auta zezadu narazil.

VIDEO: Cyklista v Brně kličkoval mezi auty, až do stojícího narazil

Pokud od něho ale řidička čekala omluvu nebo vysvětlení, velice se spletla. „Paní, to nemyslíte vážně?“ obořil se na ni muž v trikotu. Další jeho slova policie na záznamu „vypípala“ kvůli vulgaritám.

Pak si zvedl kolo, nabourané auto objel a šlápl do pedálů. Na téměř novém vozidle způsobil škodu za 40 tisíc korun.

„Policisté by před uzavřením spisového materiálu rádi s mužem hovořili, přihlásit se může na telefonním čísle 158. Přihlásit se může i svědkyně, která na záznamu přechází po přechodu pro chodce,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Autor:
Vstoupit do diskuse