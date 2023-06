V Brně získali evropské miliardy na nové vozy i tratě, o další usilují

Taková obnova je však závislá na dotacích, bez nichž by mnohé už domluvené kontrakty byly ohroženy.

To je i případ nových obousměrných tramvají Škoda ForCity Smart 45T, jichž může Dopravní podnik města Brna (DPMB) nakoupit až čtyřicet. Na zakázku za skoro 2,5 miliardy korun nemá dost peněz, aktuálně se však pochlubil evropskou dotací ve výši 628 milionů korun, která pokryje nákup patnácti těchto vozů. Po Brně jich zatím jezdí pět, díky dotaci přibude v následujících měsících další desítka.

Na zbylých pětadvacet tramvají, jež může podle smlouvy do roku 2026 pořídit, ovšem DPMB stále nemá peníze jisté. Kvůli zdražování navíc cena ze stávajících 60 milionů za kus nejspíš povyskočí. Už tato suma je přitom zhruba šestkrát vyšší, než kolik stojí nové trolejbusy.

„Rádi bychom tramvaje nakoupili. Je to velká příležitost, jak obnovit vozový park, protože tyto vozy tady budou jezdit klidně dalších třicet let,“ hlásí generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. Stávající oboustranné prostředky jezdící především na lince 8 z Líšně k bohunické nemocnici ostatně pochází z 80. a 90. let minulého století.

Podle ředitele bude DPMB hledat další dotační příležitosti k pořízení tramvají. Zmínil i možnost úvěru od Evropské investiční banky, o němž mluvil už loni v prosinci. Definitivní slovo má vedení Brna, které zatím nerozhodlo. Možná i proto, že rovněž vyčkává, zda se do vypršení kontraktu neobjeví nová možnost, jak čerpat peníze.

4. ledna 2023

Větší kapacita, stejně šoférů

Kromě aktuálně přiklepnuté dotace na tramvaje uspěl DPMB i s příspěvkem přes 330 milionů na čtyřicet dlouhých kloubových trolejbusů 27Tr, které už nakoupil a vozí jimi cestující, nejčastěji na páteřních linkách 25, 26 a 37. Nově získané peníze tak zaplatí dřívější investici. „Těmito trolejbusy nahrazujeme i některé krátké, takže zvyšujeme přepravní kapacitu za zachování stávajícího počtu šoférů,“ vyzdvihuje Havránek.

V běhu jsou ještě další tři kontrakty na nové vozy, na něž zatím dotace nejsou. Přesto podle ředitele nejsou jejich dodávky ohroženy, protože nejde o tak vysoké sumy.

V prvním případě jde o parciální trolejbusy, které mohou jet i mimo dráty na baterky. „V nejbližších týdnech by mělo dorazit prvních patnáct kusů z rámcové smlouvy počítající až se čtyřiceti,“ informuje Havránek.

V druhém případě jde o soupravy přezdívané Mario, které si dopravní podnik skládá sám. Zatím má dvě, do ulic se však ještě nepodívaly, protože nemají potřebné razítko, aby mohly vozit cestující. Podle dopravního podniku se tyto komplikace podaří brzy vyřešit a do dvou let může pořídit až pětadvacet těchto vozů. „Parciální trolejbus stojí asi deset milionů, skládaný sedm a půl. Tyto částky dokážeme najít,“ ubezpečuje Havránek.

Stejným způsobem jako Maria si DPMB už několik let sám sestavuje tramvaje s názvem Drak. Doposud jich má pětadvacet a dalších sedmnáct k nim může přidat. „Pro letošek jsme kvůli financím, kdy jsme nevěděli, co bude, avizovali, že jich uvedeme do provozu méně. Skluz chceme dohnat, nicméně opět nastává problém s cenou. Čekají nás jednání o jejím navýšení, ale rozhodně nijak nechceme projekt ohrozit,“ podotýká Havránek.

Dalším cílem je linka na Kamechy

Pozornost v dopravním podniku upínají i směrem k dotacím na nové stavby. Kromě případných trolejbusových tratí na Černovické terase jde především o „tunelovou“ tramvajovou linku na Kamechy v Bystrci, o níž se mluví už od roku 2014. Ještě letos chce DPMB požádat o zhruba dvoumiliardovou částku, která by měla pokrýt více než tři čtvrtiny nákladů.

Pokud se mu povede sehnat tento příspěvek společně s dalším, na přestavbu vozovny v Pisárkách, získá v aktuálním evropském dotačním období trvajícím do roku 2027 už na jeho počátku víc peněz než za celé minulé.

Zatímco v letech 2014 až 2021 mu z unijních rozpočtů přiteklo 2,4 miliardy, z čehož polovinu spolkla nová trať k bohunické nemocnici, v tomto případě to může být přes tři miliardy.

„Dopravní podnik má v zásobě projekty, které jsou rozpracované. Když se objeví dotační výzva, je připraven se do ní přihlásit a uspět,“ říká brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).