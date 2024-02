České dráhy se poperou o provoz krajských vlaků s RegioJetem a Arrivou

Zatímco v minulosti dostávaly České dráhy smlouvu na zajištění vlakové dopravy na regionálních tratí napřímo bez soutěže, a i proto dnes mají v Jihomoravském kraji monopol, za pár měsíců to už bude jinak.

Navíc mohou přijít i o dvě nejlukrativnější tratě, které využívá 70 procent cestujících vlakem a na nichž kraj loni nasadil vlastní moderní soupravy, jež sám pořídil z dotací za zhruba 7 miliard korun. Jde o linky s označením S2 a S3 spojující Letovice s Křenovicemi a Tišnov s Hustopečemi, respektive Židlochovicemi.

„Do tendru na výběr dopravce se přihlásili tři uchazeči,“ sdělila bez bližšího upřesnění mluvčí krajského úřadu Alena Knotková. Jak ovšem redakce iDNES.cz zjistila, třemi zájemci jsou České dráhy, RegioJet a Arriva. Všichni svou přihlášku potvrdili.

„Kraj by chtěl vybrat dopravce co nejdříve to bude možné. Termín rozhodnutí ale v tuto chvíli nelze zatím ani odhadovat. Hodnoticím kritériem při výběru je nabídková cena,“ doplnila Knotková.

Jde o poslední, ale zároveň páteřní tratě, kde zatím není jasno o novém dopravci od letošního prosince.

V minulém roce hejtmanství rozhodlo, že se po Českých drahách ujme Arriva na konci roku na deset let železnice v jižní části kraje mezi Znojmem a Břeclaví, Veselím nad Moravou, Hodonínem a slovenskými Vrbovcemi a mezi Zaječím a Hodonínem.

Národní dopravce pak může počítat s dalším provozem svých vlaků na linkách z Brna přes Veselí nad Moravou do Starého Města u Uherského Hradiště, z Brna do Ivančic a Miroslavi, z Brna do Zastávky u Brna, ze Skalice nad Svitavou do Boskovic či z Bzence do Moravského Písku.

RegioJet dosud regionální linky na jižní Moravě neprovozuje.