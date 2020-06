Brno přišlo s receptem na kolony, řidiči prostojí tři pracovní týdny ročně

„Máme údaje od roku 2008 a ty ukazují, že se stav dlouhodobě nelepší. Zatímco před dvanácti lety trávili šoféři v autech 24 procent času v dopravních zácpách, loni už to bylo 30 procent,“ vypočítal specialista z oddělení dat brněnského magistrátu Martin Dvořák.

Snížit toto závratné číslo je pro Brno výzva. A právě úkol, jak do budoucna situaci zlepšit, řeší i návrh nového územního plánu. Redakce MF DNES proto zmapovala novinky, které dokument obsahuje.

1 Tramvajová spojka kolem AZ Tower

Plán počítá s tím, že se stávající tramvajová síť rozšíří o téměř 35 kilometrů nových kolejí na 18 úsecích. Novinkou je spojka z Cejlu přes Křenovou a Masnou ulici a pak podél železnice k novému vlakovému nádraží a od něj směrem k AZ Tower a dál kolem Ferony.

„Tato spojka má více funkcí. Obslouží nové nádraží a podél i rozvojové oblasti a brownfieldy, které čeká revitalizace. Úsek by měl měřit mezi čtyřmi a pěti kilometry,“ popsal dopravní specialista z Kanceláře architekta města Brna (KAM) Martin Všetečka. Nově je v návrhu nakreslené i prodloužení trati v Řečkovicích o více než kilometr směrem k místním kasárnám.

2 Jižní část okruhu po přerovské trati

Nejzásadnější stavbou pro Brno je velký městský okruh, který po dokončení pojme velkou část dopravy. Unese totiž dvojnásobný počet aut oproti silnicím, které brzdí semafory. A právě očekávaný okruh v návrhu dostal zčásti jiný tvar.

„Změnili jsme trasu v jihovýchodní části od smyčky v Komárově na Faměrovo náměstí. Původně měla vést po Černovické ulici, pak se zanořit pod zem a Komárov podjet. Uvažovalo se, že by se dostala i pod řeku a vynořila se až u Ústředního hřbitova. Navrhujeme trasu bez tunelu s využitím přerovské trati. Ta ve chvíli, kdy vznikne nové nádraží u řeky, nebude potřeba. Silnice by jela přímo po ní, nebo vedle ní,“ podotkl Všetečka.

A podobu změní i Bratislavská radiála, která měla původně vést od Bratislavy po D2, kolem Olympie, komárovského sídliště až na Dornych.

„Byla by to taková brněnská pražská magistrála a to nechceme, proto přivaděč rušíme a vedeme řidiče přímo na velký okruh přes Černovický hájek. Navíc se už s radiálou nemusí čekat na nové nádraží, což minulé řešení předpokládalo. Třeba do deseti let bychom mohli mít úsek od D2 směrem na Jedovnickou. Tím by hodně aut zmizelo ze Zvonařky a okolí,“ řekl expert.

3 Lepší propojení mezi městskými částmi

Návrh nového územního plánu se také snaží propojovat jednotlivé brněnské městské části, hlavně nové čtvrti, aby lidé nemuseli zajíždět do centra. Příkladem je spojka mezi Sadovou v Králově Poli a Lesnou v Brně-sever novou lávkou přes Zaječí údolí.

Když dnes někdo jede ze Sadové městskou hromadnou dopravou do plaveckého bazénu na Lesné, musí přes královopolské nádraží, kde přestoupí. Cesta mu trvá 15 až 20 minut. Po mostě by bez přestupu trvala pouhých pět minut. Právě toto přemostění se ale setkalo s odporem části lidí.

„Pokud by mělo být motivací, že na Sadové chybí občanská vybavenost a ta by měla být uspokojena na Lesné, pak to pro nás není argument, spíše naopak. Lidé chtějí vše v místě, ne někam dojíždět,“ má jasno Martin Maleček (SOL), starosta městské části Brno-sever, pod kterou Lesná spadá. A nesouhlasí ani lidé ze Sadové. Ti chtějí raději infrastrukturu v místě.

Podle územního plánu čeká další propojení Lesné s Obřany. Návrh obsahuje také novou spojku z Horních Heršpic k Futuru či prodlužuje ulici Petra Křivky na Kamenný vrch směrem do Bosonoh.

Největší bouři ovšem autoři návrhu očekávají v Medlánkách. A to zejména kvůli navrhované silnici z Komína podél medláneckého letiště do městské části.

„Zatímco všude jinde se vynakládají desítky milionů na obchvaty a zklidnění dopravy, v Medlánkách plánují stejní lidé nové silnice do Komína a Bystrce na straně jedné a do Řečkovic a Ivanovic na straně druhé. To by znamenalo, že průjezd mezi severními částmi povede přímo do centra původní vesnické zástavby,“ prohlásil starosta Medlánek Michal Marek (NK).

4 Konec staré vize tunelu pod Úvozem

Nově z návrhu zmizel tunel pod Úvozem, se kterým už nikdo roky nepočítá, ale přesto blokoval parcely na povrchu. Byl „pohrobkem“ myšlenky komunistů protáhnout od jihu k severu městem dvě velkokapacitní silnice ve stylu pražské magistrály. A jedna z nich měla vést z Komárova na Mendlovo náměstí a pod Úvozem a vynořit se na Čápkově ulici a pokračovat dnešní Hradeckou na sever.

V plánu nicméně nadále zůstal tunel pro tramvaj pod Špilberkem od základní školy u Mendlova náměstí na spodní části Pekařské, s vyústěním na Údolní proti Joštově.

5 Dopravu pořádně překope nové nádraží

Ačkoli v územním plánu není novinkou, z hlediska dopravy má nové nádraží u řeky Svratky za zhruba 43 miliard korun zásadní roli. „Změní způsob využívaní dopravy. Lidé budou více jezdit vlaky a auta nechají na odstavných parkovištích,“ věří radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

KAM nyní připravuje zadání mezinárodní architektonické soutěže na podobu nového nádraží. Organizátorem soutěže je Správa železnic a město Brno, měla by být vypsaná v srpnu.

V návrhu územního plánu zůstala také severojižní kolejová spojka, která v centru města povede pod zemí. Novinkou je její větev z Bystrce podél Hradecké ulice na Řečkovice. Jestli výsledkem bude metro, tramvaje, nebo vlaky, to má prozkoumat studie proveditelnosti za 16,5 milionu, jejímž garantem je město.