Čtvrt roku neprojedou auta rušnou třídou v Brně. Tramvaje jen kyvadlově

Organizace dopravy Tramvaje na lince číslo 1 mířící z Řečkovice a do Řečkovic budou úsekem projíždět po jedné koleji . Jejich provoz dopravní podnik omezí jen během několika krátkých víkendových výluk , o kterých bude veřejnost s předstihem informovat.

. Jejich provoz dopravní podnik omezí jen během několika , o kterých bude veřejnost s předstihem informovat. Změny se tak dotknou převážně cestujících, kteří využívají autobusovou dopravu. „ Linky 41, 71 a noční linka N91 pojedou ve směru do centra odklonem přes ulici Žitnou a Novoměstskou ke královopolskému nádraží . Autobusy na lince N90 pojedou ve směru do centra v úseku Vozovna Medlánky – Husitská odklonem a vynechají zastávky Tylova a Semilasso . Ve směru z centra jedou po své trase, na konci května přesuneme zastávku Tylova asi o 100 metrů dopředu ,“ shrnul opatření dopravní ředitel DPMB Jan Seitl.

pojedou ve směru do centra odklonem . Autobusy na pojedou ve směru do centra v úseku Vozovna Medlánky – Husitská odklonem a . Ve směru z centra jedou po své trase, na konci května přesuneme zastávku ,“ shrnul opatření dopravní ředitel DPMB Jan Seitl. Změna organizace dopravy je platná od 25. března od 23:00 hodin až do konce června .

. Po celou dobu bude úsek Palackého třídy mezi kolmými ulicemi Kosmova a Mánesova průjezdný pouze pro MHD, zásobování a osobní dopravu k supermarketu Lidl.