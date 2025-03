Semafory dopravu zhoršují, stěžují si řidiči MHD. Je to naopak, tvrdí experti

Podle představitelů společnosti BKOM, která je zodpovědná za nastavení semaforů ve městě, do signálního plánu vstupuje spousta faktorů, kdy křižovatkou může projet záchranka, jež má absolutní přednost, nebo může být například vyčerpaná možnost „podržet“ zelenou pro MHD, aby se nerozhodila celá doprava a v některých částech dominovým efektem nevznikl kolaps.

„Na semaforu není jeden účastník provozu, ale projíždí tudy auta, trolejbusy, tramvaje, prochází pěší. A každý se chce přes tu křižovatku dostat co nejrychleji,“ poznamenává dopravní inženýr Marek Pernica.

Není možné si podle něj myslet, že kdykoliv se vůz MHD přiblíží ke křižovatce, bude mít volný průjezd. Někteří šoféři ale poukazují i ve videích na situace, kdy tramvaj dostala signál volno, například při odjezdu z Mendlova náměstí, o pár desítek metrů dál ale stála na jiném. „V tomto případě vám mohu říct, že se to upraví,“ říká technický ředitel BKOM Aleš Keller.

Některé semafory v Brně vyhodnocují poptávku z jednotlivých směrů, celkově dopravu dynamicky řídí, a tak i MHD více upřednostňují. Takových míst je ale jen menšina. Většina světel jede v opakovaných a stejně dlouhých cyklech.

„Kdyby byly všude dynamické, nefungovala by zelená vlna, kterou máte jako novináři tak rádi,“ reaguje na dotaz iDNES.cz Keller. Jinými slovy by se totiž podle něj mohlo stát, že na jednom semaforu by „balík“ aut dostal zelenou, protože byl větší, na další křižovatce už by ale mohl být naopak menší oproti druhému směru a zůstal by stát.

V Brně je dnes 163 světelných křižovatek a postupně přibývají další. „Občas to vypadá, že se po vybudování semaforů zhorší průjezd křižovatkou, ale to platí jen pro hlavní komunikaci. Světelnou signalizaci tam dáváme, abychom zlepšili výjezd z okolních ulic,“ podotýká dopravní inženýrka BKOM Ľubica Sláviková.

Minimálně část řidičů rozumí tomu, že je nastavení semaforů komplikované a nelze vždy vyhovět. Některé situace je ale vyvádí z míry. Chtějí tak být jedni z těch, kteří přímo z terénu předávají pracovníkům BKOM informace a získají následně i zpětnou vazbu. „Jednání proběhlo v přátelské atmosféře. Domluvili jsme se, že na schůzky, které probíhají každý měsíc mezi vedením dopravního podniku a BKOM, bude chodit i zástupce odborářů,“ sdělil řidič a odborář městského dopravce Miloslav Kábela.

Úpravy kvůli Žabovřeské i Zábrdovické

Relativně dlouho někdy trvá úprava semaforů podle změn v dopravě v důsledku nových staveb či uzavírek. Například čtyřpruhem po Žabovřeské jezdí řidiči už více než tři měsíce, jenže semafory v dané lokalitě dlouho nebyly nastavené na tamní provoz. To se děje až nyní.

Městská firma se hájí, že nové intervaly měla připravené delší dobu, ale vše vázlo na tom, že je Žabovřeská stále v režimu stavby, a tak je proces předání pokynů k úpravě semaforů složitější. „Teprve teď se to přenastavuje,“ doplňuje Keller.

BKOM se snaží operativně reagovat i na úpravu intervalů kolem Tomkova náměstí a v Rokytově a Žarošické podél sídliště na Vinohradech, kde je aktuálně kvůli uzavírce Zábrdovické v Židenicích vyšší provoz.

„To jsme začali řešit před měsícem, takže by to někdy teď mělo být už hotové,“ dodává technický ředitel. Rychleji to podle něj z kapacitních důvodů často nejde. Firma musí totiž komunikovat i s dodavateli světelné signalizace.