Vymysleli lanovku na Špilberk, vedla by po mostech a metr by stál dva miliony

Šolc si slibuje, že by lanovka přilákala na hrad více lidí. „Myslím, že by taková dráha ulehčila provozu parku. Chodí sem statisíce lidí, park by se tím zklidnil,“ prohlásil v minulosti. Proti vjezdu aut, která v parku nemají co dělat, nechalo město ostatně na vjezdech v prosinci instalovat sloupky.

Už předloni si Šolc u svých stranických kolegů na brněnském magistrátu prosadil, aby si město zadalo zpracování studie, která posuzovala možné varianty zbudování pozemní lanovky podobné té na pražský Petřín.

Ta už je hotová a redakce iDNES.cz má její závěry k dispozici. Jako ta pražská nebude jen čistě pozemní, ale bude muset vést i po mostech.

Důvod? Parkem kolem hradu vede spousta cest a pouze pozemní lanová dráha by je jednoduše přeťala. V první variantě vedení lanovky z ulice Husovy naproti hotelu International, kterou preferuje i Šolc, je z celkové délky 245 metrů po mostech vedena ve více než dvou třetinách trasy.

Nejen proto jsou orientační náklady odhadované na téměř půl miliardy korun. V přepočtu je to tak jeden metr za dva miliony.

„Většina délky tratě je na násypovém tělese, zbylá část na viaduktu délky 73 metrů, který kříží skupinu čtyř komunikací v parku. Násypové těleso dosahuje maximální výšky šest metrů v místě přechodu na viadukt,“ přibližuje studie druhou variantu lanovky od Obilního trhu. Tato varianta by pak vyšla „jen“ na 350 milionů.

Autoři zmiňují i možnost vybudování šikmého výtahu, který by byl sice levnější a stál by asi 130 až 150 milionů, ale převezl by méně lidí. V tomto případě je navíc celá trasa navrhována na ocelové nebo betonové mostní konstrukci.

Tramvajový tunel by vyšel ještě dráž

Studie zároveň popisuje velmi ambiciózní projekt za 1,4 miliardy. Tím by byl tramvajový tunel pod hradem s podzemní zastávkou. „Provozní náklady a přínosy tramvajového tunelu nejsou vzhledem ke komplexnosti předmětem této studie, avšak lze očekávat, že benefity zrychlení dopravy mezi uzly Česká a Mendlovo náměstí mohou být velmi zajímavé a tramvajová zastávka Špilberk je užitečným bonusem. Trasa má oporu v územním plánu, avšak bude potřeba prověřit zaústění do stávající sítě,“ doplnili autoři ve studii.

Šolc byl ještě před rokem a půl optimistou, že se v roce 2025 začne lanovka stavět. To se ale nestane. „Magistrát města Brna nepřipravuje investiční záměr a ani to nebyl důvod zadání studie. Pokud bude v budoucnu akce připravována, bude pravděpodobně iniciována Muzeem města Brna, pod něhož hrad Špilberk spadá,“ doplnila za tiskové oddělení magistrátu Anna Dudková.

Vedení města tak studii za tři čtvrtě milionu schovalo do šuplíku. Šolc nyní uznává, že město řeší primárně lanovku do bohunického kampusu, která má přednost.