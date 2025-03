Nový špunt u brněnského nádraží ještě víc protáhne kolony, změní se trasy MHD

Od úterý minimálně do konce srpna se musí řidiči, pěší i cestující MHD připravit na to, že bude průjezd a průchod rušným místem výrazně komplikovanější. Kvůli plánovanému zúžení se dají očekávat mnohem delší kolony než obvykle.

Důvodem jsou práce na rekonstrukci železničního viaduktu v bezprostředním sousedství hlavního nádraží. Část Jihomoravanů si možná vzpomene, že to není zase až tak dávno, co dělníci opravu mostu řešili. Jenže ten má dvě konstrukce, a zatímco v roce 2013 se modernizace týkala části s kamennými oblouky, nyní přichází na řadu ta ocelová, která stojí na podpěrách blíže k Nádražní ulici.

„Pro železniční dopravu to neznamená v podstatě žádné omezení,“ podotkl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Jenže vlaky jsou asi jediným dopravním prostředkem v okolí, kterého se rekonstrukce nedotkne. Už od úterka neprojedou pod mostem auta, trolejbusy ani autobusy. Zmíněné vozy MHD přitom od hlavního nádraží mimo jiné sváží studující na velkou střední školu v Olomoucké ulici či pracující do průmyslových hal na Černovických terasách. Denně přepraví tisíce lidí.

Neprůjezdné místo pod železnicí u hlavního nádraží v Brně na křižovatce ulic Koliště a Křenová. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Trolejbusy linek 31 a 33 budou ukončeny velkou smyčkou ve směru do centra, a to ulicemi Hladíkovou, Mlýnskou přes Rumiště a ulicí Křenovou zpět do Slatiny. Zde je možné využít dočasnou zastávku na Rumišti s docházkou k hlavnímu nádraží,“ přiblížil provozní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.

Na Mlýnské jsou už od 80. let ponechaná trolejová vedení, jež tak dopravce nyní využije. Vybrané ranní a odpolední špičkové spoje, které už dnes jezdí část trasy jako autobusy linky 77, pak budou mít výchozí či cílovou stanici na Úzké u Vaňkovky.

Auta musejí celé nádraží objet

Seitl je rád, že se podařilo v pracovní dny zachovat alespoň provoz tramvají, jež v Brně tvoří páteřní systém MHD. Úzkým hrdlem pod viaduktem projíždí v ranní špičce doslova za sebou spoje z Líšně, Židenic i jihu města, tedy linky 8, 9 a 12.

O víkendu se však cestující i z těchto částí musejí připravit na cestu po svých. Tramvaje při cestě k nádraží skončí těsně před křižovatkou na provizorně zbudovaných zastávkách. Jinak než pěšky, a to jen ve speciálním koridoru na jedné straně pod mostem, se k nádraží a přestupnímu uzlu lidé nedostanou. Minimálně v prvních dnech dopravní podnik nasadí do ulic informátory.

20. září 2017

Pro motoristy, kteří byli dosud zvyklí projíždět pod viaduktem, to znamená, že od úterý musí celé nádraží objet po okolních silnicích. Provizorními zastávkami a nemožností odbočit se jim zkomplikuje cesta, další omezení přijdou v následujících týdnech.

„V tuto chvíli to vypadá, že od 2. do 29. června se bude na Kolišti jezdit ve směru k nádraží od Cejlu jedním pruhem rovně a dalším odbočovat doleva na Křenovou,“ prohlásila koordinátorka dopravních staveb v Brně Vlasta Jágerová. Dnes jsou přitom v místě čtyři pruhy.

Kromě železničářů se totiž do oprav v dotčeném úseku kolem viaduktu pustí i vodárny. Jejich pracovníci prakticky do středu křižovatky umístí šachtu kvůli výměně kanalizace, ta stávající pochází z roku 1905. „Kanalizace se nachází pod železničním viaduktem v křižovatce ulic Benešova, Koliště, Křenová a Dornych, vyměníme ji v délce necelých 60 metrů,“ přiblížila mluvčí vodáren Renata Hermanová.

Podle Jágerové bude zúžení znamenat citelný zásah do dopravy, protože kolaps v jedné z nejrušnějších lokalit v Brně nastává i celkem běžně, kdy není žádné omezení.

Rozkopou i osiřelou smyčku

A do toho se ještě do prací pustí městské teplárny, které plánují nahradit staré parovody moderními horkovody. Podle mluvčí Radky Mistrové se dělníci budou pohybovat především v oblasti trolejbusové smyčky, která kvůli výluce a uzavírce pod mostem zůstane osiřelá.

Pro teplárny je to tak ideální příležitost, kdy se pustit do práce. „Mírné omezení se dotkne jen Benešovy ulice, kde podél výkopu v chodníku nasadíme staveništní techniku. Pěší provoz v této lokalitě usměrníme přechodovými lávkami v místě výstupu z podchodu od hlavního nádraží,“ poznamenala s tím, že práce se plánují na srpen.

Další omezení pak mohou řidiči očekávat jen o pár set metrů dál u Vaňkovky na již zmíněné Úzké ulici, kam budou zajíždět některé výlukové spoje. Důvodem jsou pokračující práce na výstavbě nového komplexu po zbouraném nákupním centru Tesco, někdejším Prioru.

Kvůli přeložkám kanalizace a vodovodu bude doprava na Úzké opravdu úzká, ze čtyř pruhů se bude jezdit pouze v jednom v každém směru. „A k tomu chtějí silničáři vyměňovat povrch v ulici Opuštěná,“ zmínila Jágerová další rušnou trasu vedoucí podél autobusového nádraží Zvonařka.