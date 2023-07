Průjezd Brnem se ještě ztíží. Začíná rozšiřování D1, řidiče čekají další kolony

Jestli si řidiči dosud toto léto stěžovali na špatný průjezd Brnem, například poslední dny kvůli omezení přes Tomkovo náměstí, tak od zítřka je čekají opravdu perné dny. A to rovnou na dva roky. Právě v noci z pondělka na úterý začnou silničáři umisťovat dopravní značení a zužovat dálnici D1 podél Brna mezi sjezdy na silnici I/52 na Vídeň a dálnici D2 na Bratislavu.

Začne dlouho očekávaná stavba rozšíření dopravní tepny na šest pruhů. Po okolí Prahy jde dnes o vůbec nejvytíženější úsek nejstarší české dálnice, kde se kvůli nedostatečné kapacitě i teď o prázdninách za běžného provozu tvoří kolony. Úterkem nejspíš bude situace kvůli omezení o to horší.

„V první fázi, která potrvá do konce listopadu, nebo do poloviny prosince, se bude pracovat v obou jízdních pásech. V pravém ve směru na Olomouc se bude pracovat na provizorním rozšíření, abychom sem poté mohli převést veškerou dopravu, vlevo ve směru na Prahu už se bude vše připravovat na rozšíření a také demolici mostu přes železniční koridor,“ přibližuje šéf brněnské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala s tím, že náklady na přestavbu tohoto zhruba dvoukilometrového úseku vyjdou na jednu miliardu korun.

Šoféři tady budou jezdit užšími pásy, na jaké byli zvyklí při modernizaci D1 mezi Brnem a Prahou. Tentokrát ale Fiala slibuje, že pruhy budou o půl až tři čtvrtě metru širší, aby se je řidiči nebáli využít v celém rozsahu. Zejména jde o ty v levém rychlejším pruhu, když předjíždějí. I sám brněnský šéf ŘSD vzpomněl, že jednou takto při cestě zúženým pruhem v rekonstruovaném úseku D1 odřel zrcátko o kamion.

Kvůli této stavbě budou částečně uzavřené i nájezdové rampy na dálnici. Neprůjezdný bude nájezd z I/52 od Vídně ve směru na Vyškov, stejně jako nájezd na Prahu z výpadovky v ulici Hněvkovského. Aby se řidiči dostali do správného směru, budou muset projet dalšími třemi rampami.

Cesta přes město nepomůže, je plná omezení

„Bohužel nás nečeká z hlediska dopravy lehké období,“ uznává brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Na Brno bude mít omezení na dálnici zcela jistě dopad, protože minimálně část řidičů se bude chtít omezení vyhnout cestou přes město. Jenže i tam na ně čeká řada uzavírek, které pokračují, zejména na frekventovaném městském okruhu, nebo se ještě teď v srpnu další přidají, například u autobusového nádraží Zvonařka.

„Není to výsledek toho, že bychom něco zanedbali, naopak je to maximum možného. Řadu měsíců komunikujeme, abychom minimalizovali dopady, ale nebude to jednoduché,“ hájí se radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Doplnil, že už tak špatnou situaci na hlavních tazích po městě ještě navíc zkomplikuje pravděpodobně na přelomu srpna a září zahájení výstavby arény na brněnském výstavišti. Podobně se chystá v příštím roce omezení na Jihlavské, kterou řidiči často využívají jako objízdnou trasu při komplikacích na dálnici.

„Neumím nabídnout jiný bezproblémový směr. Je to o trpělivosti,“ reaguje radní na dotaz, kudy mají řidiči Brno projet, nebo kudy se nejlépe vyhnout zácpám na dálnici.

Na úterní zatěžkávací zkoušku se tak připravují rovněž policisté, kteří posílí hlídky přímo na místě. „Policistům z dálničního oddělení v Chrlicích budou pomáhat i kolegové z dalších útvarů. Zřízená pracovní skupina bude situaci také vyhodnocovat a navrhovat opatření pro zlepšení průjezdnosti,“ popisuje ředitel jihomoravských policistů Leoš Tržil. Denně bude v terénu pět až šest hlídek, zejména těch na motocyklech, které se snáze dostanou k případným kolizím.

„Znovu upozorňujeme na nutnost tvoření záchranářské uličky už v momentě dojíždění do kolon. Může to v některých případech nejen zachránit lidské životy, ale zcela jistě to urychlí odstranění překážky a obnovení provozu,“ poznamenává Tržil. Ve spolupráci s ŘSD policisté zřídili – také kvůli této stavbě – speciální kamerové centrum.

Další plány? Šestipruh v délce 30 kilometrů

Rokem 2025, kdy má být rozšíření na šest pruhů hotové, ale utrpení řidičů neskončí. Už příští rok se má totiž k současným pracím přidat přestavba mimoúrovňového křížení dálnic D1 a D2. „V říjnu chceme vyhlásit soutěž na zhotovitele,“ nastiňuje Fiala plány.

A příští rok by mohla začít i stavba šestipruhu dálnice kolem Černovické terasy. Letos na podzim na tuto část chtějí podat žádost o stavební povolení. Celý šestipruh směrem na východ má v budoucnu sahat až k Holubicím na Vyškovsku. Hotový by měl být v roce 2030.

O něco komplikovanější je příprava rozšíření dálnice směrem na Prahu. Tam se totiž musí ŘSD vypořádat s plány na vedení vysokorychlostní železnice. Silničáři tady ale nadále počítají s tím, že šestipruh až ke Kývalce bude hotov do konce 20. let. V celé délce kolem Brna tak bude měřit téměř třicet kilometrů.

7. února 2023