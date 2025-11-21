„Analýzy ukázaly, že tu denně vjíždí asi šest tisíc aut, přičemž většina z nich zůstává méně než patnáct minut. Takto vysoký podíl tranzitní dopravy a krátkých zastávek zatěžuje ulice historického jádra, snižuje dostupnost parkování a zvyšuje rizika pro pěší i cyklisty,“ říká místostarosta města Jiří Kacetl (Pro Znojmo).
A dodává, že radnice usiluje o to, aby se centrum stalo přívětivějším místem pro život, podnikání i návštěvy, avšak se zachováním dostupnosti pro služby a nákupy.
Po tom místní volají už dlouho, vznikly i petice. „Úzké ulice byly původně navrženy pro pěší, maximálně pro koňské povozy. V jiných městech je do takových lokalit vjezd autům výrazně omezen, mnohdy i vyloučen,“ předkládá argument jeden z iniciátorů petice.
Nyní by se mohl dočkat změny. Město si nechalo od Centra dopravního výzkumu v Brně zpracovat studii, v níž odborníci po půlroční analýze vytyčili několik opatření. „Pokud nebude mnoho připomínek, bude možné vybrané změny zavést už do konce roku,“ avizuje místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo).
Jako první bod výzkumníci zmínili přeměnu některých zón 30 na sdílené, tedy takové, kde jsou si pěší, cyklisté i motoristé rovnocenni, případně pěší zóny. Toto opatření sníží povolenou rychlost na 20 km/h.
„Týkalo by se to zejména úzkých částí ulic nebo vjezdů a výjezdů z náměstí, kde je mnoho chodců. Díky tomu se sníží riziko nehod, ale zároveň to nijak neomezí plynulost dopravy,“ stojí ve studii s dovětkem, že tento krok je vhodné doplnit o doprovodná opatření uvnitř zóny.
Mezi možnosti patří změna dlažby, sloupky, zúžení dopravního prostoru, měření rychlosti nebo dlážděné berlínské polštáře, které slouží jako retardéry. Variantou je i pěší zóna v celém historickém centru, nebo půl na půl se sdílenou zónou.
Podnikatelé mají obavy
Ve hře je rovněž zpoplatnění vjezdu, které oproti celoplošné pěší zóně představuje menší omezení. „Z důvodu památkové ochrany však není možné využít závorový systém. Výsuvné sloupky mohou být zase provozně komplikované v případě velké intenzity aut. V obou případech je nutné počítat s administrací mnoha plateb během dne. Bylo by tedy nutné vytvořit systém, při kterém by nedocházelo k vytváření kolon při vjezdech nebo výjezdech, a tím třeba i k omezení veřejné dopravy,“ upozorňuje studie.
Podle Malačky by se však v případě placeného vjezdu jednalo o velký zásah, který by mohl přinést spory. „Už to tu dříve fungovalo a bylo to velké téma. Tehdy se dala závora pryč. Nyní ale vnímám čím dál tím větší počet lidí, kteří by něco podobného kvůli klidnějšímu centru znovu ocenili. Na druhou stranu tu jsou podnikatelé, kteří se bojí. Omezený vjezd do centra by jim mohl negativně zasáhnout do provozu a prosperity živností,“ komentuje s tím, že by bylo pravděpodobně nutné toto opatření projednat jako samostatný bod na zasedání zastupitelstva.
Autoři studie dále podporují vytvoření lepších podmínek pro pěší a cyklisty. „Mnoho každodenních cest ve Znojmě je v délce do jednoho až dvou kilometrů. Tuto vzdálenost jsou lidé ochotni absolvovat pěšky nebo na kole, pokud k tomu mají přímé, bezpečné a komfortní trasy,“ poukazují.
Parkování v centru bude nejdražší, jinde levnější
Zásadním tématem je také parkování. Odborníci se domnívají, že vhodným nastavením cen lze řidiče motivovat k preferenci stání v méně atraktivních lokalitách mimo centrum města. Navrhují proto parkovací plochy rozdělit na čtyři cenová pásma, přičemž to nejdražší by se nacházelo právě v jádru města.
Pro změnu parkovacího systému radnice připravuje samostatný plán. „V současné době se na něm teprve pracuje. Představit jej chce vedení příští rok, na případných změnách by se však začalo pracovat až na podzim po volbách,“ avizuje mluvčí města Petra Šuláková.
Změnu směrem k přehlednějšímu a dostupnějšímu parkování si chválí například Znojemská Beseda, která se zaměřuje na podporu cestovního ruchu a kultury ve městě. „Právě s tím mívají turisté největší problém. Nejenže počet míst není dostatečný, ale mnohdy je pro ně nepřehledné, kde mohou zaparkovat, a kde ne,“ podotýká ředitel příspěvkové organizace Jaroslav Chaloupecký.
Na vlastní kůži to v červenci pocítil také čtenář iDNES.cz, který využil parkoviště na znojemském Horním náměstí. Auto nechal na místě určeném pouze pro držitele parkovací karty, což však podle jeho slov nebylo viditelně označené. „Dostali jsme tak pokutu navzdory zaplacenému parkování. Potřeba parkovací karty totiž není intuitivně k vidění, na rozdíl od parkovacích automatů,“ postěžoval si.