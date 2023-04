Osekaná doprava kvůli brněnskému „metru“ zůstane beze změn, rozhodlo město

Nepomohl ani otevřený dopis podepsaný zhruba 1 300 lidmi, vytvořený místním starostou Vladanem Krásným, který jej předal primátorce Markétě Vaňkové (oba ODS). Průzkum frekvence cestujících zpracovaný Dopravním podnikem města Brna (DPMB) neprokázal významné snížení kvality spojení do Starého Lískovce.

„Výsledky nepotvrdily, že by bylo třeba nyní přijímat okamžitá opatření. Provoz městské hromadné dopravy ve Starém Lískovci totiž nevykazuje odchylky oproti parametrům zajištění dopravy v jiných oblastech města. A to zejména z pohledu intervalů mezi spoji,“ vysvětluje radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Podle analýzy jde o nadstandard

Pro obyvatele Starého Lískovce mohlo být teoreticky ještě hůř. Analýza, možná paradoxně, rovněž ukázala, že stávající obsluha Starého Lískovce linkami 6 a 7 je ve srovnání s dalšími oblastmi Brna nadstandardní.

„Přímé spojení s centrem, natož přímo s uzlem Hlavní nádraží, nemá řada dalších částí a území města, z větších sídlišť například Kohoutovice a Vinohrady. Právě pro zmírnění negativních reakcí byla do Starého Lískovce prodloužena linka 7,“ stojí v dokumentu o vyhodnocení změn tamní tramvajové dopravy.

Sedmička zajíždí do smyčky ve Starém Lískovci nově od prosince. Nahradila původní osmičku, jež od té doby míří po nové trati ke kampusu a nemocnici. Proti ní má ovšem linka 7 větší časové intervaly, končí už krátce po osmé večer a o víkendu nejezdí vůbec. Obě svezou cestující na hlavní nádraží.

Při cestě na něj proto musí obyvatelé Starého Lískovce často využívat šestku, která rovněž vyjíždí ze zdejší konečné, a na zastávce Osová přestoupit na osmičku. To je však zdrží o dvě až sedm minut – podle dne a denní doby.

Stačila by pouze šestka

Podle analýzy cestující využívají sedmičku mimo špičku relativně málo. „Je možné konstatovat, že pouze z hlediska přepravní poptávky by trať do Starého Lískovce i v poptávkově nejsilnějším období obsloužila samotná šestka,“ upozorňuje.

Kromě konečné linek se po spuštění nové trati změnil rovněž dominantní proud cestujících. Většina jich nyní míří ke kampusu. „Je jasné, že hlavní dopravní tok vede právě k němu. To je teď hlavní trasa a ta původní ze Starého Lískovce nyní do hlavního proudu přitéká, takže musí logicky dojít k přestupu,“ podotýká Kratochvíl.

Závěry analýzy se ve Starém Lískovci nelíbí. Další páky, s nimiž by zatlačili na změnu, nicméně nemají. „Stále trváme na tom, že náhradní spojení není dostatečné. I když by nebylo stejné, má se alespoň co nejvíc přiblížit původnímu rozsahu, aby cestujícím zajišťovalo odpovídající komfort,“ prohlašuje Krásný.

Jediným zlepšením proti současnému stavu bude zkrácení přestupní doby mezi linkami 6 a 8 na zastávce Osová v době, kdy nejezdí sedmička. Hlavně o víkendech. Tato úprava začne platit od května, kdy se částečně změní jízdní řády tramvajových linek kvůli obnovení provozu v ulici Žabovřeská. Po jejím zavedení provede DPMB další analýzu ve Starém Lískovci.