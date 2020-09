Divočáci děsí brněnské zahrádkáře, navíc ničí ploty a sežrali úrodu

Muž poslal syna pro nákup do auta, ale místo s plnou taškou se mu dítě vrátilo bez boty a s pláčem. „Uprostřed cesty se zničehonic objevil divočák, kluk se lekl, nechal nákup nákupem a letěl se schovat za bránu. Cestou zakopl a ztratil tenisku,“ popisuje nepříjemný příběh Brňan David.

Podobné setkání, jako dítě jeho souseda, poznal o několik dní později i on sám. Bachyně se čtyřmi odrostlými selaty si vykračovala kolem plotu chaty, u níž zahrádkaří jeho otec.

„Byl jsem od nich maximálně dva metry. Měl jsem s sebou svého vlčáka, i ten stáhl ocas. Naštěstí se nic nestalo ani jemu, ani mně. Ale zážitek to nebyl pěkný, vůbec nevím, jak bych se bránil,“ líčí muž.

Podobné „návštěvy“ nejsou v zahrádkářské kolonii pod Palackého vrchem v Brně žádnou výjimkou. Podle místních chatařů jsou však letos divočáci extrémně otrlí a nemají žádné zábrany.

„Lezou nám do zahrad, všichni v ulici přišli o brambory, ještě byly zelené, když prasata dorazila. Některým požrala i dýně. Sousedům vyvrátila skupina dvaceti zvířat plot, jiní přišli o nové sloupky. A jít na procházku večer do lesa? To je o strach,“ dokládá jeden ze zahrádkářů z městské části Komín, který si nepřál uvést jméno.

Že je přemnožená černá zvěř čím dál větším problémem, připustili i členové Mysliveckého sdružení Brno-Komín. Právě komínská strana Palackého vrchu je totiž útočištěm divočáků.



„Vedle udržovaných zahrádek a pozemků jsou i opuštěné a neopečovávané zahrady. Ovocné stromy v nich zplaněly a to zvěř láká. Nejen, že tam má potravu, ale díky vzrostlým křovinám také klid,“ sdělili myslivci redakci MF DNES ve svém vyjádření.



Samotný les i cesty, které jej protínají, jsou oproti tomu dost frekventované. Na procházky tam vyráží pejskaři, rodiny s dětmi, ale i ti, kteří si krátí cestu z Komína do Králova Pole.



S místními rekreanty proto myslivci jednají o odstřelech zvěře. Protože však pozemky v zastavěné části města nejsou klasickým místem určeným k honitbám, je odstřel náročnější na bezpečnost.

Domluva o odstřelech vázne

„Snažíme se, jak můžeme, abychom počty černé zvěře redukovali. Zaměstnává nás to dost. Zvlášť v zahrádkářské kolonii však musíme dávat pozor, abychom neohrozili místní nebo procházející,“ poukazují myslivci.

Jenže právě domluva podle Tomáše Pohla, který na odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství brněnského magistrátu povolení k mimořádným odstřelům vydává, vázne.

Když potkáte divočáka Divočáci se lidí bojí víc než lidé divočáků. Velmi pravděpodobně proto při první příležitosti utečou, tedy pokud mají kudy.

Účinné je dělat hluk – zatleskat, vykřiknout, zapískat.

Problém by mohl nastat v momentě, kdy zvíře překvapíte nebo když chrání mláďata. Snažte se tomu vyvarovat.

Rozhodně se k divočákovi nepřibližujte.

Divoká prasata mohou být nebezpečná pro psy, kteří se s nimi nečekaně střetnou. Proto mějte mazlíčka pod dohledem.

„Lidem se nelíbí odstřel, protože jsou i tací, kteří se na selata chodí dívat. Ovšem jedinou další možností jsou pachové odpuzovače, které si zase nechtějí do zahrad umisťovat jejich majitelé. A pokud se bavíme o samotném odstřelu, je nutné myslet na uzavření celé lokality, aby nedošlo k úrazu. I to je náročné,“ shrnuje Pohl.

O prasatech potulujících se po turistické trase ví i starostka Komína Milada Blatná (SZ). „Mám za to, že si za problém mohou lidé sami. Chodí do lesa, kde se neumí chovat. Běhají, křičí, ruší zvěř v noci. Tak pak není divu, že se divočáci vydávají do klidnějších lokalit a třeba i ničí zahrady,“ přemítá Blatná.

Bezprostřední nebezpečí lidem přitom prý nehrozí. „Zaútočit by zvířata mohla, pokud budou zraněná nebo vycítí ohrožení mláďat. Když lidé divočáky na svém pozemku nebo v jeho blízkosti uvidí, doporučujeme volat myslivce, případně se obrátit na naši odchytovou službu,“ radí mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Myslivci celorepublikově stavy černé zvěře pravidelně snižují, jen od dubna 2019 do letošního března odstřelili téměř 16 tisíc kusů na celé jižní Moravě. Na podzim se intenzita lovu opět zvýší.