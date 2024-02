Nejdivnější přísadou je krevetová pasta, míní tvůrkyně zvláštních čokolád

Jak se tedy zrodily myšlenky na sladkosti s cibulovou, koprovou nebo křenovou příchutí?

V roce 2019 jsem čekala své první dítě a těhotenství nastartovalo i vlnu inspirace a tvořivosti, proto někdy říkám, že čokolády jsou dvojčetem mého syna Ferdinanda. Inspirací mi byly chutě celého světa. Procestovala jsem velký kus naší planety a často vedu semináře vaření z jejích různých koutů. Z jednoho takového semináře ve Švýcarsku jsem se zrovna vracela. A protože to byla dlouhá cesta, zasnila jsem se a napadly mě první čokolády, včetně jejich obalů.

Měla jste pocit, že v běžných čokoládách chyběla různorodost?

Divné čokolády vznikly, protože na světě scházely. Připadá mi, že lidé tvoří stále v nějakých mezích, nedovolí své představivosti rozběhnout se donekonečna, bez cenzury. Bojí se, že pokud to bude moc neobvyklé, lidé to nekoupí a firma zkrachuje. Opak je pravdou! Lidé už všechno měli, jsou znudění klasikou a velmi oceňují vše neotřelé, co probudí jejich chuťové pohárky nepoznaným, i ručně malované obaly. Začala jsem je dělat čistě pro radost svou i těch, kteří je dokážou ocenit. A ty emoce radosti nad tak praštěnými výtvory se ke mně vracejí od lidí a společně máme radost, že jsem si je dovolila pustit do světa.

Jaký je váš proces výroby?

Naše čokoládovna je velmi malá. Nevyrábíme z kakaových bobů, tedy neděláme čokoládu bean-to-bar. Ta stejně nejlépe vynikne bez přísad, mé podivné příchutě by zakryly tóny samotné čokolády. Vybírám si proto druhy, které se mi chuťově hodí k dalším příměsím. Například osmdesátiprocentní jednodruhová Uganda, šestadevadesátiprocentní Ebony. Kupuji je v podobě peciček. I tak se ale musí čokoláda nejprve vytemperovat, aby byla lesklá a hezky křupla v lomu. Nepoužíváme temperovací stroj, děvčata z výroby mají nejradši ruční práci na mramoru jako za starých časů. Do vytemperované čokolády přidáváme různá koření. Každá je přitom úplný originál. Nepoužíváme formičky, každý produkt tvarujeme lžící na pečícím papíře a ručně zdobíme i balíme. Obaly si maluju sama, je to moje potěšení.

Inspirace, nápady na nové příchutě a kombinace máte tedy i z vašich cest po světě...

Cestování je mojí neodmyslitelnou součástí už od střední školy a již více než deset let organizuju nejméně jednu nebo dvě cesty ročně pro malé skupiny lidí. Dříve jsem měla v oblibě Indii a Himálaj, Ladak a Kašmír, později jsem si oblíbila jihovýchodní Asii – Thajsko, Laos, Kambodžu, Vietnam a Malajsii. Mám za sebou i cesty do Jižní Ameriky a Afriky. Miluji pestrost různých světových kuchyní, a tak mě, samozřejmě, napadlo udělat dva druhy čokolády s kari, tedy inspirace Indií. Stopem jsem v devatenácti letech přešla přes Turecko, Sýrii až do Egypta a Izraele a na tomhle Blízkém východě jsem zase objevila kávu a koření kardamom. Příchuť nadrceného zeleného čaje je z plantáží v Malajsii a Vietnamu, kterými jsem projížděla na motorce.

Maroko mi zase vnuklo myšlenku k čokoládám pro ženy, které obsahují afrodiziakální koření a poupátka marockých růží. V Malajsii jsem také viděla fakíra, který měl propíchanou kůži háčky s navěšenými jablíčky. Bylo to na festivalu Thaipusam, který je v Indii už zakázaný jako nehumánní. Indové ho však slaví v Malajsii, kde stopku ještě nedali. Čokoláda Sado-masala s kořením do indického čaje masala má na přebalu právě takového fakíra.

Jaké jsou podle vás nejzajímavější ingredience, které jste zvolila?

Jednou z nejdivnějších je rozhodně krevetová pasta, která dělá nejznámější a nejprodávanější čokoládě – „Kundičkové, týden nemyté“ – to správné týden nemyté aroma. Dále je to například sypaný kotvičník, mužské afrodiziakum. Běžně se z něho dělá čaj nebo tinktury, nikdo ho nejí tak, jak je. My ho na čokoládu sypeme dokonce i s malými pichlavými bodláčky. Nepochybně zajímavá je pak i klitoria ternatská – modrá matcha, kterou sypeme na čokoládu Kálí. Jde o květinu, která se běžně nejí, ale dá se z ní uvařit nádherně tyrkysový čaj. Na obalu je napsané, že ji můžete spolu s růžemi obrat z čokolády a udělat si z nich exoticky modrý čaj. Dále je to jistě i křen, kopr, koření na uzeninu „cikánský salám“ nebo muškátový květ.

Máte svoji oblíbenou?

Já miluji Žluťáska. Je svěží, jarní, obsahuje citron, kurkumu a bílý pepř, který našemu tělu mnohonásobně pomáhá tuto léčivou bylinu vstřebat. Dá se z něj udělat i výborná horká čokoláda, která je prevencí před chřipkou a nachlazením.

Před rokem jste v Lysicích rozjela také Divnou kavárnu, daří se?

Ano, nachází se přímo naproti zámku. Máme zde nápoje z celého světa, vlastní řemeslné Divné zmrzliny a v loňském létě přibyl freš bar. Pravidelně jednou za čas se tady konají workshopy vlastnoruční výroby Divných čokolád. Nedávno jsme navíc dělali „velký happening“, při kterém jsme společně s lidmi vyrobili obří čokoládu v rozměrech asi jeden krát dva metry.

Kromě Divných čokolád máte i mnoho dalších projektů. Čemu se ještě věnujete?

Druhým mým projektem je neziskovka Dotek přítomnosti, která sdružuje různé aktivity zdravého životního stylu, jako jsou semináře vaření, workshopy, práce na dřevostavbě – slamáku, malé zahradní chaty. Její hlavní náplní jsou však pobyty ve tmě v Lysicích, dříve U Štědřicha, nyní jednoduše U Štěpánky, které dělám už čtrnáct let. Vznikajícím projektem je potom nová textilní značka Up-cycle, která bude založena na znovuzrození starých věcí, povýšených vlastní tvorbou. Vzniknou tak i zcela nové šaty, na něž si nechám tisknout vlastní kresby.