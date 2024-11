Čtyřleté dívce zaskočilo jídlo při večeři, záchranáři vyňali sousto kleštěmi

Poté, co holčičce uvázl v ústech kousek jídla, zavolali rodiče na tísňovou linku a postupovali podle pokynů operátorky. Sousto se jim však nepodařilo uvolnit. V době příjezdu záchranářů byla dívenka v bezvědomí a dýchala pouze lapavě.

„Bylo třeba jednat skutečně rychle. Vyčistili jsme ústní dutinu za použití odsávačky, pomocí laryngoskopu jsme prohlédli vstup do dýchacích cest a našli překážku. Pomocí kleští se jídlo podařilo odstranit. Podali jsme kyslík a pacientka po několika minutách nabyla plného vědomí. Ve stabilizovaném stavu jsme ji předali letecké záchranné službě,“ popsal lékař Peter Sokol, který na místě zasahoval s kolegy Jiřím Nesrovnalem a Zdeňkem Krškou.

Při zákroku, v němž šlo o každou sekundu, mohl záchranáře osudově zdržet železniční přejezd. „Musím říct, že při nás stálo i štěstí. Ve chvíli, kdy jsme se k přejezdu blížili, projel poslední vagon vlaku a závory se zvedly,“ uvedl Sokol.

Vrtulník přepravil holčičku už ve stabilizovaném stavu k další péči na ARO Dětské nemocnice v Brně. Po zotavení dorazila dívka i s rodiči a sourozenci svým zachráncům poděkovat a věnovala jim obrázky i papírový model nemocnice s heliportem.

„Nebýt rychlého a profesionálně provedeného ošetření od záchranářů, a to jak těch v sanitce, tak ve vrtulníku, neskončilo by to takto šťastně. Děkujeme všem, kdo jste se podíleli na záchraně života naší dcery a kdo takto každý den pomáháte i ostatním lidem. Vážíme si vás a jsme na vás hrdí,“ pronesli šťastní rodiče, jejichž dcera Dorotka se nyní podle nich rozhoduje, jestli bude baletkou, nebo záchranářkou.