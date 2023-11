Divadlo Bolka Polívky se úplně nezavře, foyer i bar budou nadále v provozu

„Koncem listopadu začneme využívat foyer divadla na Jakubáku. Chceme tu nabízet výstavy a další komornější akce včetně dětských představení, literárních večerů nebo koncertů, jak bývali příznivci našeho divadla zvyklí,“ objasnila ředitelka divadla Kateřina Komárková.

Poprvé toto foyer pod názvem ‚U dvou Polívků‘ využijí 20. listopadu pro vernisáž výstavy velkoformátových fotografií z kalendáře Proměny. Plánují také například představení pro děti ‚Aby se děti nedivili‘ nebo ‚Čtení ke kafi na téma Zápisky z cest‘.

Návštěvníci nemusí mít strach, že by je špatný stav budovy v této části divadla ohrožoval. „Mimo ohrožení jsou rovněž kanceláře divadla, pokladna, ale také například oblíbený bar Poslední Leč,“ prohlásila ředitelka Komárková.

Divadelní bar Poslední Leč se o svůj osud ani do budoucna nebojí, opravy ani aktuální stav budovy by jej neměli nijak omezit. „Máme příslib magistrátu, že Poslední leč bude fungovat ve svých prostorách dál bez omezení. Vzdálenou budoucnost zatím neví ani magistrát, ale doufáme, že bar bude fungovat hodně dlouho,“ věří majitelka podniku Vladimíra Horáčková.

Na začátku jara se Divadlo Bolka Polívky přestěhuje z Dělnického domu do sálu Břetislava Bakaly, rovněž poblíž historického centra města. Do té doby plánuje Brno v sále provést nezbytné úpravy, aby tady divadlo mohlo fungovat.

Co bude s budovou na Jakubském náměstí, v níž z druhé strany sídlí i univerzitní kino Scala, to zatím není jasné. Na začátku příštího roku je v plánu další část detailního statického posouzení stavu budovy, díky němuž by se už mělo město dozvědět, kolik bude potřeba peněz na rekonstrukci. Teprve poté chce vedení Brna rozhodnout, jak dál s domem naloží, jestli ho samo opraví, nebo přenechá někomu jinému.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) už před časem budovu nabízela Masarykově univerzitě za symbolickou jednu korunu.