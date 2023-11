Divadlo se změní v arénu s jevištěm uprostřed, kvůli setkání starých přátel

Hru napsal současný britský dramatik Christopher Hampton na motivy knihy maďarského spisovatele Sándora Máraie Svíce dohořívají. Tématem literární předlohy je setkání dvou přátel po desítkách let. Na starém zámku rozmlouvají o vztahu ke světu, přátelství, stáří, lásce, vášni i zradě, která je kdysi rozdělila. Podle režiséra diváci zažijí dobrodružství slova, myšlenek a pocitů.

Od bratislavské verze se Oheň a popel podle režiséra Poláka liší citlivějším a osobnějším přístupem. Původní představitel hlavní role Henrika Martin Huba vstoupí na jeviště i v Dělnickém domě v brněnských Židenicích. Jako další mužská postava Konrád se k němu přidá Jiří Dvořák, který se na divadelní prkna vrací po osmileté pauze.

„Pro mě to je neuvěřitelná čest a škola, protože tu pracuji v podstatě se dvěma režiséry. S Romanem Polákem, který představení režíruje, a Martinem Hubou. On taky skvěle režíroval spoustu inscenací,“ prohlásil Dvořák. „Představení mi dělá radost, protože pracuji na projektu, který má smysl. Na druhou stranu je to také strašná starost, protože vrátit se po tak dlouhé době na jeviště není jednoduché.“

Určitá nervozita z návratu nepramení u Dvořáka jen ze spolupráce s tak známými a divadelně nadanými lidmi. Nejdůležitějším atributem jeho role je totiž umění naslouchat, což se může zdát jednoduché, ale podle něj i režiséra jde o velice náročnou úlohu.

Motivů se v představení objevuje široká škála. Poláka fascinoval například rozdílný postoj k lásce ze strany starší a mladší generace. „Na jedné ze zkoušek jsem si uvědomil, že zralí lidé mluví o lásce a vášni zvláštním způsobem. Zajímá mě, zda mladá generace, která tu vášeň prožívá, má dostatečný nadhled,“ prozradil režisér.

Herec Huba vyzdvihl zcela nečekaný prvek představení, který může trochu rozdělovat dnešní společnost. „Užitečnost našeho projektu v této citlivé době emancipační hysterie vidím v tom, že poukazuje na původ tohoto smýšlení. Měli bychom se zamyslet nad silou ženské křehkosti, protože se může stát buďto slabostí, nebo zbraní ženy,“ řekl slovenský herec. Právě zmíněnou ženskou křehkost považuje Huba za důležitý motiv především v aktuální době.

Inscenace zažije v jubilejní třicáté sezoně divadla premiéru už v sobotu 18. listopadu. Další představení divadelníci naplánovali až do konce ledna, zvažují i pokračování v únoru. Kapacita sálu bude 250 míst. „Prostor přepracujeme do stylu arény, tedy jeviště uprostřed se zvednutým hledištěm z obou stran,“ dodala ředitelka divadla Kateřina Komárková. Diváci tak budou mít protagonisty na dosah ruky.

