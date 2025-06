Čtveřice starých nízkých budov v ulici Hlinky v Brně je po demolici minulostí. Na jejich místě začnou co nevidět dělníci stavět dva velké sedmipatrové bytové domy. Oproti jiným developerským záměrům ve městě se v jednom podstatném aspektu liší. Vznikne v nich do roku 2027 necelá stovka bytů určených výhradně k pronájmu.

Záměr investiční skupiny Novira Estate SE je jedním z dokladů rostoucího trendu, kdy se developeři stále víc přiklánějí k nájemnímu bydlení oproti nemovitostem na prodej. Firma tak projekt cílila už od začátku.

„Je to součást naší strategie a zároveň věříme, že jde o dlouhodobý trend,“ oznamuje Radek Černý z investiční skupiny.

Podle ekonoma Petra Pelce je posun k nájemnímu bydlení jednoznačný směr nejen v Brně, ale také v dalších větších městech. Vidí za tím kombinaci několika faktorů.

„Jde o zpomalující prodeje novostaveb, vysoké úrokové sazby u hypoték, změnu investičních strategií developerů a proměnu životního stylu obyvatel, především mladších generací. Trh s byty na prodej se částečně nasytil a někteří developeři reagují flexibilně přesunem k modelu dlouhodobého pronájmu,“ vysvětluje ekonom.

Rekordy trápí i střední třídu

V prvním čtvrtletí letošního roku se průměrná cena nového bytu v Brně vyšplhala na téměř 135 tisíc za metr čtvereční podlahové plochy. Jedná se o rekordní sumu zaznamenanou doposud v pravidelných analýzách trhu novostaveb developerskou firmou Trikaya.

Třebaže developeři prodali 479 nových bytů – což je druhé největší množství za posledních pět let – nemění to nic na faktu, že kvůli vysokým částkám mnozí zájemci na „svůj domov“ nedosáhnou. Vlastnické bydlení se tak stává čím dál nedostupnějším zbožím.

Čtyři tisíce bytů k pronajímání chce v Brně do roku 2036 postavit developer MIG. Stejnou cestou se vydává i řada ostatních firem.

A roste zájem o nájmy, mimo jiné právě kvůli zvyšujícím se cenám nemovitostí. „Vracíme se do doby, kdy v bance při řešení hypotečních úvěrů neprojde každý, a tak určitá část zájemců musí změnit plány a hledá nájem, na což reagují fondy, soukromí investoři i developeři. Nakupují celky a části projektů do portfolia k dalšímu pronájmu. U developerů to může znamenat neschopnost prodávat, a proto byty připraví k pronajímání,“ popisuje realitní makléř Dušan Přikryl z firmy Gaute.

Podle člena správní rady Asociace brněnských architektů a stavitelů Tomáše Beneše investoři nyní ve městě chystají nižší tisíce nájemních bytů. „A pokud se výrazně nezmění situace, bude těchto projektů zcela určitě přibývat,“ zdůrazňuje s tím, že výrazné otřesy trhu se nedají dopředu předvídat.

Signály ke zlepšení situace s bydlením jednatel developerské firmy MIG Roman Šebela nevidí. „Opatření státu jsou vtipná a nefunkční, míří spíš k regulacím než k uvolnění povolování, a tím zvýšení kapacit výstavby. Čím větší bude deficit povolených či postavených bytů k poptávce po koupi, tím horší bude dostupnost vlastnického bydlení. Na extrémní ceny těžko dosáhne střední třída. To potlačí nahoru cenu nájmů, a tím větší smysl má pro investory budovat a držet nájemní portfolia,“ míní Šebela.

Právě jeho MIG se řadí k největším investorům, kteří po výstavbě nájemního bydlení v Brně pokukují. Momentálně chystá zhruba patnáct set bytů určených k pronajímání ve čtyřech lokalitách, první tři stovky z nich začne stavět v příštím roce. A do budoucna má ještě ambicióznější plán, portfolio ve městě chce do roku 2036 rozšířit na čtyři tisíce jednotek.

MIG chystá jednak malé, už vybavené byty pro mladší nájemníky, kterým stačí přinést si víceméně jen kufr s osobními věcmi a zůstanou spíš jen pár let, tak i byty zamýšlené od počátku k dlouhodobému pronájmu nejrůznějším typům lidí a rodinám.

„Nájemci začínají jako mladí v garsonce, pak jsou jako pár v 2+kk a potom i s dětmi jdou do 3+kk či 4+kk. Takový člověk může v jednom objektu putovat po bytech podle svých logických životních rolí a bydlet tam klidně čtyřicet let,“ přibližuje vizi Šebela.

500 korun za metr čtvereční nájemního bytu bude horní hranice nájmu v Dornychu.

Své místo dostanou nájemní byty i ve vznikajícím komplexu Dornych v těsném sousedství hlavního vlakového nádraží. O vybudování jednotek na prodej developer Crestyl vůbec neuvažoval.

„Brno je město, kde žije nadprůměrný počet studentů, mladých lidí, zaměstnanců technologických firem a cizinců. Pro tyto skupiny je nájem přirozeným způsobem bydlení. Oceňují flexibilitu, možnost poznávat různá místa, rádi bydlí v centrech měst, kde to žije,“ podotýká mluvčí firmy Ondřej Micka. Součástí nového Dornychu tak bude 186 nájemních bytů.

Nová nájemní generace

Hlavním proudem na poli nájemního bydlení jsou podle Přikryla právě mladí lidé. „Je tu nová generace, zhruba do 35 let věku, která nemá děti a řeší spíš kariéru. Nechtějí se vázat ani finančně, ani lokalitou a zaměřují se na svobodný život a nezávislost,“ zdůvodňuje realitní makléř.

Vhodné místo k žití mohou najít také v komplexu Pekárenský dvůr s 239 byty v Bratislavské ulici, který první obyvatele přivítá v létě. Přesný počet jednotek k pronájmu firma Domoplan teprve ladí. Většinou si pro tento účel nechává zhruba třetinu bytů, záleží také na zájmu o koupi.

„Trendy se v posledních letech proměňují a stále roste počet lidí, kteří místo vlastní nemovitosti preferují bydlet v nájmu. Podle analýz očekáváme, že do roku 2030 bude v nájemním bydlení až čtvrtina obyvatel,“ nastiňuje šéf Domoplanu Tomáš Vavřík.

Developeři u nájmů sázejí na trvalý růst cen nemovitostí. Peníze se jim průběžně zhodnocují inkasovanou činží i vyšší cenou domu. „Nevýhoda je doba návratnosti uložených peněz a složitá predikce trhu na desítky let,“ podotýká Beneš.