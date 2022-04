Po referendu v rozhádané obci stáhl developer počet domů na polovinu

Investor chtěl postavit bezmála stovku domů, což bylo podle odpůrců v rozporu s územním plánem, který na osmihektarové ploše povoluje jen poloviční počet.

V referendu lidé hustou zástavbu, jež by vesnický ráz Podolí s patnácti stovkami obyvatel posunula směrem k maloměstu, nakonec odmítli. A plány na výstavbu investor skutečně přehodnotil, což dokládá aktuální návrh dopravní a technické infrastruktury, jenž je nyní v procesu posuzování vlivu na životní prostředí.

„V lokalitě může být umístěno 47 rodinných domů, ale v současnosti není určeno jejich přesné umístění ani velikost. S ohledem na limity dané územním plánem se předpokládá, že se bude jednat o jednopodlažní objekty s obytným podkrovím,“ uvádějí v oznámení zástupci developera Adam Adday a Adam Said.

Část plochy hodlají vyhradit pro občanskou vybavenost – uvažuje se zde o umístění mateřské školy i zdravotního střediska.

Samostatně stojící jednopodlažní rodinné domy mají být doplněny rozlehlými zahradami, plánují se ale i čtyřdomky na krajních parcelách.

V nové obytné zástavbě se předpokládá maximálně 544 obyvatel, do dvou let by měla být hotová kompletní infrastruktura včetně silnic.