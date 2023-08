Kam s dětmi? Jihomoravská hřiště lákají na lanovky, totemy i rozhlednu

1 Do Medlánek na Haldu i dřevěný prolézací hrad

Dobrodružné hřiště Halda v brněnských Medlánkách tvoří tři navzájem propojené dřevěné věže.

Tři navzájem propojené dřevěné věže, na nichž si děti mohou zaskotačit několik metrů nad zemí, tvoří základ dobrodružného hřiště Halda v brněnské městské části Medlánky. Vzniklo před pěti lety na základě iniciativy místních v participativním rozpočtu a určené je pro děti od šesti do dvanácti let.

Další z medláneckých hřišť se nachází v zámeckém parku. Mezi stromy je tady postavený dřevěný prolézací hrad a kolem něj si děti mohou vyzkoušet i jiné zábavné prvky. Patří k nim například menší trampolíny nebo velké dřevěné dračí hlavy.

Zajímavost v okolí: Originální hřiště Halda leží hned vedle Medláneckého rybníka, jehož okolí vybízí k procházce přírodou. Kolem hřiště totiž vede přibližně 4,5 kilometru dlouhá Medlánecká naučná stezka, která prochází třeba přírodním parkem Baba. Něco více o této oblasti se zájemci dozvědí z rozmístěných informačních tabulí.

2 Hradiště Býkovice je jako vystřižené z pohádky

Hradiště v Býkovicích bylo vybudováno na původním místě pradávné osady. Za menší z věží leží dětské atrakce s lanovkou.

Býkovické hradiště leží ve vesničce Býkovice na Blanensku, třicet kilometrů severně od Brna. Místní palisádová stavba s sebou nese stopy historie. Hradiště bylo vybudováno na původním místě pradávné osady. Za menší z věží se rozkládá dětské hřiště s lanovkou.

Pro děti však může být největším lákadlem samotné hradiště, které svým provedením vypadá jako vystřižené z pohádky.

Zajímavost v okolí: Zájemci, kteří by návštěvu chtěli propojit s vícedenním výletem, mohou využít ubytování třeba v restauraci a hotelu U Tří volů. V okolí hradiště zaujme i zrekonstruovaný starý vodní Porčův mlýn. Ten umožňuje nahlédnout do doby, kdy se tady mlela mouka. V létě jsou prohlídky každou hodinu od 10 do 16 hodin.

3 Veselé indiánské totemy

Minigolf a Indiánské hřiště Neslovice

Západně od Brna, mezi Ivančicemi a Rosicemi, leží Neslovice s originálním dětským hřištěm plným indiánských prvků. Vedle veselých indiánských totemů tu děti najdou i krychlovou prolézací soustavu se skluzavkou nebo lanovou věž.

Zajímavost v okolí: V areálu lze za poplatek navštívit lanové centrum nebo si zahrát minigolf. Krajem obce vede cesta přírodním parkem Bobrava, jež turisty zavede k výletní studánce. Odměnou pak budou dobroty v obecní cukrárně.

4 Domečky mezi stromy

Areál zdraví Dřevnovice nabízí i domečky mezi stromy.

Přibližně třináct kilometrů od Vyškova, na hranici s Olomouckým krajem, leží Dřevnovice. Místní dětské hřiště návštěvníky zaujme svými malými domečky mezi stromy. Originální prvky obsahují i okolní prolézačky.

Součástí areálu je rovněž venkovní posilovna, kde si zájemci mohou zacvičit na čerstvém vzduchu.

Zajímavost v okolí: Hned vedle dřevnovického hřiště se nachází naučná stezka Ovocná zahrada, kterou kromě ovocných stromů zkrášlují i slaměné postavičky.

5 Olympia park má nové houpačky

Olympia park v brněnských Modřicích se rozkládá na 5,3 hektaru, na několika stanovištích si mohou zařádit jak menší, tak starší děti.

Spoustu možností k zabavení dětí nabízí hřiště v Modřicích u Brna, jež je v dosahu MHD. Unikátní je množstvím atrakcí a svou rozlohou. Olympia park se rozkládá na 5,3 hektaru, na několika stanovištích si mohou zařádit jak menší, tak starší děti. V horkém letním počasí návštěvníky potěší koutek s vodními děly. Areál nabízí i nově zrekonstruovanou sekci pro ty nejmenší.

„V této části došlo k výměně povrchu a všech atrakcí. Nově jsou zde například houpačky s možností houpání rodiče s dítětem v jednom sedátku,“ říká technický ředitel Olympie Petr Ulman. Součástí hřiště je také stánek s občerstvením.

Na své si přijdou i sportovci. Areálem vede kilometr dlouhá a tři a půl metru široká dráha na inline bruslení. Pohyb na čerstvém vzduchu nabízí i venkovní posilovna.

Zajímavost v okolí: Kromě zdarma přístupných atrakcí láká areál na projíždějící malé vláčky parkové železnice a horolezeckou stěnu. Na areálovou cyklodráhu pak navazuje delší síť pro jízdu na kole či kolečkových bruslích. A kdyby nepřálo počasí, zábavu zajistí kino v nedaleké Olympii.

6 Vinařská obec nabízí rozhlednu i tobogan

Dětské hřiště v Chvalovicích

O pěkné, rozlehlé a volně přístupné hřiště nemají nouzi ani na Znojemsku. Ve vinařské obci Chvalovice, která jako první přivítá příchozí při cestě z Rakouska, se děti vyřádí v místním zábavním parku. Čeká tu na ně spousta herních prvků a soustava dřevěných prolézacích věží. Velkým lákadlem pro ně může být také zatočený tobogan nabízející sklouznutí z nejvyšší krajní věže. K dalším lákadlům areálu patří i červenobílá prolézací rozhledna.

Zajímavost v okolí: Ve Chvalovicích je možné navštívit naučnou Stračí stezku s několika hracími prvky. Druhá část Chvalovic – Hatě – zase svým známým obchodním centrem potěší zájemce, kteří chtějí výlet spojit s nákupy.

7 Pohořelice zvou nejen k rybníkům

Dětské hřiště v Pohořelicích

Na kraji Pohořelic v místním městském parku u Šumického potoka mohou rodiče s dětmi navštívit hřiště s dřevěnými věžičkami. Děti se tady zabaví na prolézacích prvcích se skluzavkami. Při cestě do Pohořelic mohou rodiny s dětmi zavítat rovněž do rozsáhlého městského parku kolem řeky Jihlavy, kde při procházce narazí na další dětské hřiště.

Zajímavost z okolí: Pohořelicko je z historie známé díky rybníkářství a rybníků je tady hned několik. Soustava tří velkých rybníků – Starého, Vrkoče a Novoveského – leží jižně od města a slouží nejen k rybolovu, ale i k rekreaci.

8 Prolézačky ve tvaru ptáčků a lanovka

Ptačí hřiště v Újezdu u Brna

Přibližně sedmnáct kilometrů jihovýchodně od Brna leží Újezd u Brna. V bytové zástavbě se tu ukrývá dětské hřiště s prvky ptačí tematiky. Na děti tu čeká několik prolézaček ve tvaru ptáčků, zastřešený altánek a pískoviště pro nejmenší.

S dětmi lze navštívit rovněž další místní hřiště, v parku vedle bývalého koupaliště, kde najdou například soustavu prolézaček se skluzavkou, otáčivou lanovou věž nebo lanovou dráhu.

Zajímavost v okolí: Po obědě v restauraci U Kostela je možné vyrazit do obce Prace, na jejímž kopci ční známý památník Mohyla míru připomínající napoleonské války.

9 Kdo má přednost, naučí dopravní hřiště Riviéra

Dopravní hřiště svoje návštěvníky zabaví i leccos naučí.

S koly, koloběžkami či odrážedly a samozřejmě přilbou mohou rodiče s dětmi vyrazit na brněnské dopravní hřiště Riviéra, kde se svými ratolestmi mohou strávit den nejen zábavně, ale i naučně.

Dopravní hřiště je pro malé cyklisty ideálním místem pro procvičení pravidel silničního provozu. O letních prázdninách je zdarma přístupné denně od 9 do 18 hodin kromě pondělí.

Ve všední dny přes školní rok je otevírací doba pro veřejnost s ohledem na probíhající dopravní výchovu zkrácena od 15 do 18 hodin. Na hřiště je možné zavítat i v nepříznivém počasí, skládá se totiž z venkovní otevřené části a navazujícího zastřešeného sektoru.

Zajímavost v okolí: V těsném sousedství dopravního areálu leží největší brněnské koupaliště Riviéra. Zájemci tak mohou za teplého počasí spojit výlet na hřiště s letním osvěžením.