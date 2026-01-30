Květinářství z Bohušova Dědictví mělo kvůli stavbařům zmizet, situace se ale změnila

Se zahájením rekonstrukce ulice České v Brně a zveřejnění vizualizací bylo patrné, že z křížení ulice Solniční a České zmizí letitý stánek s prodejnou květin. Plán trval doposud, dokonce zaznívaly informace, že bude pryč ve velmi brzké době.
Ostatně z okolí stánku teď v lednu zmizela kašna, tento týden šly k zemi dva javory a brzy měla přijít na řadu i budka, která na místě stojí minimálně od počátku 90. let. Byla totiž i ve filmu Dědictví v okamžiku, kdy Bohuš zahlídl Káju a zval jej, aby s ním šel popít.
„Nic nevíme, nikdo nám nic neřekl, vše si jen čteme v novinách,“ reagovala ještě minulý týden prodavačka na dotaz, dokdy bude prodejna v provozu.
Dnes však brněnský magistrát informoval, že se budka likvidovat nebude a zůstane o kousek dál i během výstavby kolektoru neboli podzemní štoly pro veškeré inženýrské sítě.
„Díky domluvě s provozovateli se kiosek přesune blíže k ulici Solniční, protože na stávajícím místě budou mít stavbaři své zařízení,“ informoval magistrát s tím, že k přesunu dojde v následujících dnech.
|
Ikonické brněnské květinářství zmizí. Bohouš z Dědictví u něj potkal Káju Gotta
Majitelka květinářství Zuzana Illková se k důvodům původních plánů nechtěla vyjadřovat. Stejně tak ponechala bez odpovědi i dotazy na budoucnost své provozovny.
Magistrát totiž naznačil, že by tam prodej květin mohl být možný i po rekonstrukci ulice, která potrvá až do roku 2028. Konkrétní podoba trojúhelníku ohraničeným ulicemi Česká–Solniční–Veselá se totiž teprve ladí. Jisté je jen to, že na místo pokácených javorů vysadí město dva jiné stromy, které budou městské prostředí lépe snášet.