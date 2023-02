Designér se dostal na okraj fyzikálních zákonitostí, jeho vázy klamou tělem

Šestapadesátiletý designér a majitel porcelánové manufaktury Daniel Piršč, který působí v Mikulově, byl koncem ledna nominován na prestižní cenu Czech Grand Design 2022 v kategorii Designér roku.

Ocenění v jedné z osmi kategorií má šanci vyhrát celkem osm desítek tvůrců i firem, přičemž Piršč se dostal do výběru za svou limitovanou kolekci porcelánových váz Barzoj.

„Každá taková věc potěší. Nominované vybírá komise sestavená z lidí, kteří této oblasti rozumějí. Samozřejmě je to dobré, přece jenom je to však pouze nominace. Jdu pořád po své cestě, to, co dělám, pořád dělat budu,“ komentuje účast mezi nejlepšími mikulovský designér.

Rodák z Ostravy a absolvent uměleckoprůmyslové školy v Praze má od roku 2005 vlastní studio na malosériovou výrobu Pirsc Porcelain v mikulovské Koněvově ulici. Jeho součástí je i galerijní prostor.

„Svou Prahu jsem si už odžil. Na Mikulově se mi líbí jeho genius loci, přátelé a relativní klid,“ vysvětluje, proč ho ani po letech neláká přesunout se do jiného, většího města. Jeho studio sídlí v domě bývalého hostince U Divokého muže, ve kterém se zaměřuje na design porcelánu. „Přes týden ve studiu pracujeme, ale když k nám někdo přijde, tak ho samozřejmě pozveme dál,“ říká designér.

Nominace na Czech Grand Design ukazuje, že Pirščova práce nezůstává bez povšimnutí. Jeho vázy nejnovější kolekce Barzoj, u kterých se designér dostal až na samotný okraj fyzikálních zákonitostí, jsou výjimečné překvapivou optickou iluzí.

Zatímco klam klasického tvaru starověké amfory způsobuje, že se vázy jeví jako symetrické, není tomu tak. Pouhé otočení či změna úhlu pohledu odhalí, že křehké nádoby bílé barvy jsou ve skutečnosti netypicky zploštělé.

Ve výběru názvu loňské kolekce inspirovala designéra elegance a síla stejnojmenného plemena chrtů. Barzoj zahrnuje tři typy unikátních porcelánových váz Octopus, Amfo a Lion, přičemž od každé bylo vytvořeno třicet kusů. K mání už ale nejsou. „Zrovna domlouvám výstavu na milánském veletrhu, který se bude konat v dubnu. Na ten už jsou zamluvené všechny vázy, které jsem ještě nestihl prodat,“ přibližuje Piršč.

Jedna z váz je ještě v prodeji v pražském centru současného umění Dox za téměř 50 tisíc korun. „Ostatní jsou už v rámci Česka rozebrané. Pokud by si někdo chtěl tuto vázu koupit, tak to možné je, ale v jiných českých galeriích nikoliv,“ upozorňuje.

Mikulovský designér přiznává, že vytvořit vázy nebylo snadné a nejeden kus se mu při tvorbě rozbil. „Není to jednoduché, porcelán je totiž trošku náročnější médium. Před prvním výpalem je váza úplně křehká věc. Musí se s nimi zacházet velmi opatrně. Není to hrnek,“ vysvětluje.

Směrem klamavé vizuality chce ostatně pokračovat i nadále. „Vázy Barzoj jsou takové první výstřely. Chci se zabývat tím, co je, či není pravda. Zda to, co vidíme, pravda je, či není,“ odhaluje Piršč, kam by chtěl, aby se jeho další tvorba ubírala. Vytvořit jde podle něj vše, nejdůležitější je však samotná idea. „Technologie se poté dá už vždy nějak srovnat a vymyslet tak, aby bylo možné produkt vyrobit,“ tvrdí.

Žádané porcelánové tapety

Mezi jeho další významná díla patří světově jedinečné porcelánové tapety rozličných barev a tvarů, které designéra výrazně proslavily. „3D tapety jsou svobodný produkt, který se mnou jde už léta. Zatím ho zákazníci stále chtějí, protože je velmi variabilní. Člověk si z nich může postavit, co chce,“ vyzdvihuje.

„Zákazník si může vytvořit svůj vlastní vzor – tím, že si nakoupí určitý typ, určitou barvu, určité množství. A samotnou skladbu 3D tapety či výsledný tvar si už může každý pořešit sám,“ poukazuje Piršč.

Známé jsou také například jeho slánky Zepelin. Ty vytvořil v bílé, platinové a zlaté variantě, přičemž jejich podoba i název vychází ze stejnojmenné proslulé vzducholodě.

Pirščova díla jsou zastoupena v soukromých i státních sbírkách a byla vystavena mimo jiné v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze nebo v Londýně, New Yorku, Sydney, Pekingu a na výstavě Expo v Šanghaji.

„Je umělcem vizionářem, důsledným řemeslníkem a technologem s odvahou v použití materiálu v nečekaných souvislostech,“ řekla o něm Karolína Trllová z brněnské Richard Adam Gallery, kde designér v rozmezí let 2014 a 2015 také vystavoval. Na cenu Czech Grand Design byl Piršč v minulosti nominován už několikrát. Slavnostní vyhlášení letošních vítězů se koná 21. března.