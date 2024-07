Patnáct let starý plán ožívá, proluku na dálnici D2 má vyplnit nájezd

Když dnes chtějí řidiči z více než třítisícových Velkých Pavlovic zamířit do Brna nebo opačným směrem na Slovensko a využít přitom dálnici, musejí podél ní nejdřív ujet asi osm kilometrů. Teprve pak se na D2 napojí u Hustopečí či Podivína. Za několik let by mohli spolu s šoféry z okolních obcí ušetřit čas díky novému dálničnímu napojení. Vedení Velkých Pavlovic totiž asi po patnácti letech oživilo myšlenku na jeho vybudování u města a oslovilo kvůli tomu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jež je nápadu otevřené.

„Zajistí rychlejší dopravu směrem na Brno. Pro občany celého regionu se tak rozšíří pracovní příležitosti, protože dojezdový čas do zaměstnání je pro mnohé důležitý. Od napojení si slibujeme také podporu turismu, třebaže už dnes je rozvinutý, i místního podnikání. Odlehčí navíc dopravě v Hustopečích a Starovičkách, přes něž musejí lidé jezdit,“ vysvětluje starosta Velkých Pavlovic Petr Hasil (nez.).

Že na nový nájezd v Hustopečích roky čekají a těší se na něj právě kvůli úbytku aut, potvrzuje tamní starostka Hana Potměšilová (nez.). Ve městě se totiž potýkají s enormním nárůstem dopravy mířící hlavně po krajské silnici druhé třídy 425. „Když se na dálnici stane nehoda či nastane kolize, část této silnice zasáhne zvýšený provoz aut. Čím častěji budou mít řidiči možnost na D2 najet nebo z ní sjet, tím víc se uleví obcím vedle dálnice,“ míní Potměšilová.

16 kilometrů je vzdálenost mezi nájezdy na D2 u Hustopečí a Podivína.

Kromě starostů okolních měst a obcí jsou pro nový nájezd také místní vinaři sdružení do spolku Víno z Velkých Pavlovic. Slibují si, že přiláká víc zákazníků. „Denně máme otevřenou vinotéku, mohl by se nám zvednout obrat,“ doufá Martin Zborovský z Vinařství V & M Zborovský.

ŘSD uznává, že záměr má opodstatnění. Mimoúrovňová křižovatka by vznikla zhruba na půli cesty mezi stávajícími nájezdy u Hustopečí a Podivína. Dělí je šestnáct kilometrů. „Jde o jednu z největších proluk na dálniční síti v Česku,“ podotýká Hasil.

Také státní silničáři argumentují omezením průjezdu Hustopečemi. „To bude mít kladný vliv na obyvatele města,“ říká jejich mluvčí Lucie Trubelíková.

Ze záměru sešlo kvůli ekonomické krizi

Aktuálně už ŘSD vybírá zhotovitele nové studie, která prověří technické řešení z roku 2009 a optimalizuje jej. Tehdy vedení města oživilo myšlenku, o níž se uvažovalo už při výstavbě dálnice. Kvůli ekonomické krizi před patnácti lety ze záměru sešlo.

„V současné době je těžké předjímat, kdy by mohla být stavba hotová. Odhadem se dá hovořit o horizontu asi sedmi let,“ nastiňuje mluvčí s tím, že záměr musí nejdřív odsouhlasit centrální komise ministerstva dopravy.

S dálničním napojením počítá územní plán města i nadřazené krajské zásady územního rozvoje. Vzniklo by zhruba na třiatřicátém kilometru dálnice v místě dnešního křížení se silnicí 421, jež vede po mostě.

„Plocha pro mimoúrovňovou křižovatku je vymezená kruhem o poloměru 400 metrů tak, aby byly zajištěny podmínky pro umístění stavby,“ upřesňuje Alena Knotková z krajského úřadu. Náklady by se patrně pohybovaly řádově ve stovkách milionů korun.

Kromě Velkých Pavlovic pomůže investice i lidem ze sousedních obcí. Bořetice, Vrbice, Kobylí a také Zaječí, které se nacházejí na druhé straně od dálnice, mají všechny nejméně tisícovku obyvatel. „Dnes musíme k nájezdu na dálnici jet přes obec a město, tedy Starovičky a Hustopeče, což trvá časově stejně dlouho jako následná cesta do Brna. Přínos napojení proto vidíme v urychlení dopravy,“ říká starosta Zaječí Jan Grmela (nez.).

Obavy z nárůstu dopravy

Jako negativum vidí lidé v obcích možný nárůst dopravy. Nicméně jak dosvědčuje právě Grmela, přes Zaječí už dnes míří směrem na Mikulov a potažmo Rakousko spousta kamionů, jež sjíždějí z D2 u Hustopečí. Radikální zhoršení proto nepředpokládá. Téhož názoru je i Hasil. Zdaleka ne všichni ve Velkých Pavlovicích s ním však souhlasí, zvýšený provoz podle nich může nastat. „Je otázkou, co s dopravní zatížeností města nájezd udělá, ale nevím, jak by se situace měla případně řešit, zda třeba obchvatem,“ zmiňuje vinař Zborovský. Silnice okolo města ale není podle Hasila na pořadu dne.

Podobně je tomu ve Velkých Němčicích, které leží také v bezprostřední blízkosti D2 i přibližně na půli čtrnáctikilometrové cesty mezi nájezdy u Hustopečí a Blučiny. I v jejich případě padaly v minulosti úvahy o vytvoření napojení, hlavně v době stavby dálnice.

Bez vzniku obchvatu vlastní nájezd na dálnici u již existujícího přemostění v obci nechtějí. „Na silnici 425 je u nás už teď situace někdy neúnosná, část obce trpí nadměrným zatížením kamiony. Sloužíme jako křižovatka mezi směry na Pohořelice a Kyjov, spousta dopravců sjíždí v Hustopečích a jezdí přes nás,“ zdůvodňuje starosta Velkých Němčic Pavel Nápravník (nez.).

