Práce na rozšíření úseku působily komplikace, tvořily se kolony kamionů dlouhé i desítky kilometrů. Táhnoucí se dopravní problémy motivovaly Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i ministerstvo dopravy, aby se pracovalo nonstop i přes zimu.

Práce to sice prodražilo na 1,15 miliardy korun, ale původní harmonogram dokončení se podařilo zkrátit. „Rozšíření D1 je dokončeno, a to o 70 dní dříve,“ informoval už v pátek šéf ŘSD Radek Mátl. Řidiči si podle něj mohou užít plynulou jízdu v prvním úseku rozšíření na 6 pruhů.

Radek Mátl @MatlRadek Rozšíření D1 na šestipruhové uspořádání mezi MÚK Brno centrum a MÚK Brno jih je dokončeno a to 70 dní dříve. V průběhu zítřejší noci dojde k odstranění hlavních dopravních opatření. Už v sobotu bude pravý jízdní pás bez omezení a v pondělí i levý v závislosti na počasí. https://t.co/Ch2lnVobsy oblíbit odpovědět

V pondělí od rána dopravní mapy skutečně označovaly cestu po dálnici kolem Brna zelenou barvou, tedy bez problému průjezdnou.

Cestu mezi 194. a 196. kilometrem si v pondělí po 9. hodině vyzkoušela i redakce iDNES.cz. „Celou dobu se jelo naprosto plynule, úsek jsme mohli zvládnout tak do dvou minut,“ sdělila redaktorka, který si rozšířenou částí projela.

Ani to nebylo ovlivněné tím, že by na úseku byla jediná. Úsek je obecně frekventovaný, denně tudy projede více než 80 tisíc aut. Po tomto rozšíření ale není žádný problém s hustotou provozu, tedy že by tu museli řidiči stát někdy dlouhé minuty.

Jako bezproblémovou označují cestu kolem Brna nově i policisté. „Po zprovoznění úseku došlo k očekávanému zklidnění dopravy, kolony zmizely, úsek se výrazně zkapacitnil,“ sdělil iDNES.cz dopravní policista Marek Kalousek.

Takové pohodlí ale potrvá jen do podzimu, než začne další významná stavba, která zásadně zasáhne do dopravy. Silničáři se vrhnou do přestavby křižovatky dálnic D1 a D2, označovanou někdy za „matku křižovatek“. Práce mají trvat rok a tři čtvrtě a stát budou 3,2 miliardy korun.

Rozšiřování dálnice D1 na šest pruhů v okolí Brna má pokračovat i v dalších letech. Ještě na začátku roku 2023 silničáři předpokládali, že téměř 30 kilometrů rozšíří do roku 2030 a měli naplánovanou stavbu po jednotlivých úsecích. Po zkušenostech s kolonami z posledních dvou let však změnili plány a aktuálně odhadují, že by dílo dokončili v roce 2032. Nejdříve se chtějí zaměřit na mosty, které jsou hlavním „špuntem“, a pak samotnou vozovku.