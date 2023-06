Silničáři zjistili při kontrole opraveného úseku D1 desítky drobných vad

Objevené chyby řidič při jízdě po zmodernizované vozovce nepozná, nemají vliv na bezpečnost dopravy. Čeho si však všimne, budou krátká omezení provozu, které si provedení oprav v nejbližších týdnech vyžádá. Silničáři je budou směřovat do časů, kdy je dálnice méně vytížená, hlavně tedy na víkend.

Oprava závad se bude zřejmě pohybovat ve statisících korun.

„Úsek je velmi kvalitní. Našli jsme běžné opotřebení, drobné závady jako ulomené hrany, mírný propad asfaltové vozovky na styku cementobetonového krytu, jinak nic zásadního není. Protihlukové vlastnosti vozovky jsou perfektní, stejné jako když stavba spouštěla do provozu. Úsek je pro řidiče absolutně bezpečný,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

„Nalezené věci budeme reklamovat u dodavatele, aby dílo bylo po skončení záruční lhůty co nejdokonalejší, protože pak se o něj bude starat už pouze stát,“ dodává Mátl.

K objeveným nedostatkům se řádí také drobné příčné a podélné trhlinky, podle Mátla je jich ale poměrně málo. Třeba vyjeté koleje nebo jinak zásadně zvlněný povrch na vozovce nejsou. Částečně může jít o vady způsobené při výstavbě, jistý vliv může hrát i opotřebení vozovky po sedmi letech intenzivního provozu.

Zhruba čtyřkilometrový úsek mezi 178. do 182. kilometrem zmodernizovala za 437 milionů korun bez daně firma Skanska. Při reklamaci hodlá s ŘSD spolupracovat.

„Záruka platí a záleží nám na kvalitě. Vše ve spolupráci s investorem dokumentujeme a záruční závady na naše náklady samozřejmě odstraníme,“ řekl vedoucí vnějších vztahů Skanska Ondřej Šuch.

Po kontrole části dálnice na Brněnsku silničáři konstatovali, že silnice je v bezvadném stavu a neobávají se, že s reklamací budou problémy.

Jiným případem z poslední doby byla dálnice D48 mezi Bělotínem na Přerovsku a Šenovem u Nového Jičína. Firma tam musí vybourat loni na podzim položený betonový pás v délce dvou a půl kilometru, protože vrstva betonu neměla požadovanou odolnost vůči chemickému posypu umožňujícímu sjízdnost vozovky v zimě, což určili až nezávislí odborníci.

Dálniční úsek na Brněnsku byl jedním z prvních hotových v rámci celé modernizace a jako jeden z mála má sedmiletou záruční dobu. Většina má lhůtu trvající deset let. Podle Mátla je nicméně i sedm let dostatečný čas na to, aby se při intenzivním provozu projevily konstrukční vady, což není případ zkontrolovaného úseku.

Délka záruční doby se při modernizaci stala jedním z kritérií pro výběr stavební firmy, dřív byla běžně pětiletá. „Bývá obvyklé, že ŘSD několikrát ročně provádí pravidelnou kontrolu vozovky. Zevrubná kontrola před koncem záruční doby je novým systémovým opatřením, o němž jsme rozhodli na začátku loňského roku. Je potřeba, aby firmy počítaly s tím, že bude jejich práce zkontrolovaná,“ poznamenal ministr dopravy Martin Kupka (ODS).