Lék na dálniční kolony v okolí Brna: chytré značky samy určí rychlost

Cokoliv se na dálnici D1 přihodí, okamžitě se řetězově promítne i o mnoho kilometrů dál. Když se to navíc týká úseku, který patří s 80 tisíci projíždějícími auty denně k jedněm z nejvytíženějších v Česku, je to o to horší. Zvlášť, pokud je ještě podél Brna od srpna kvůli pracím na šestipruhu zúžený.

Policisté už za první měsíc stavby evidují o polovinu více nehod na příjezdech k tomuto omezení či u nájezdových ramp. Řidiči totiž často neodhadnou, jak rychle doprava zhoustne, a nestihnou včas dobrzdit před pomalu jedoucí nebo stojící kolonou.

„Jde především o méně závažné nehody bez zranění, které se řeší pomocí euroformuláře. Nicméně i v těchto případech na místo okamžitě vyráží naše hlídka, aby co nejdříve pomohla uvolnit dopravu v obou pruzích,“ hlásí dopravní policista Lubomír Sedlák.

Stylu řízení brzda-plyn a s ním souvisejícímu vyššímu riziku nehod a dalších komplikací se chtějí silničáři pokusit předejít instalací takzvaného „mobilního liniového řízení dopravy“ na příjezdech po dálnici do Brna. Pod složitě znějícím názvem se skrývají chytré LED značky, které na základě detektorů počtu aut, jejich rychlosti i typu – tedy jestli jde o osobní vůz, nebo kamion – automaticky vyhodnotí, na jakou rychlost snížit provoz na dálnici ještě před příjezdem k omezení.

„Pokud jedou auta 130 kilometrů v hodině, ale doprava houstne, dá se postupně díky tomuto značení snižovat rychlost nejdříve na stovku, poté na osmdesát a následně třeba na šedesát. Postupným zpomalením proudu aut dosáhnete toho, že do určité míry dočasně zvýšíte kapacitu dálnice, protože jsou díky nižší rychlosti menší rozestupy mezi auty. Kolona tak třeba nevznikne nebo se oddálí doba, kdy nastane,“ přibližuje fungování zařízení Ondřej Pokorný, obchodní ředitel firmy Vars Brno, která jej Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dodala. To jej v příštích dnech poprvé nasadí v ostrém provozu.

Systém pomůže i na D2

Pokorný odmítá, že by šlo o zdvojování informačních panelů, které běžně upozorňují řidiče na problémy na dálnici. Důvodem je právě fakt, že nový systém vyhodnocuje situaci autonomně pomocí naprogramovaného algoritmu, jenž čerpá konkrétní aktuální data z čidel u dálnice.

„Mobilní liniové řízení dopravy bude fungovat na D1 mezi kilometry 178 až 187 a před exitem 207. V obou případech půjde o směr do Brna,“ sděluje mluvčí ŘSD Jan Studecký. Konkrétně se tak jedná o úsek od Ostrovačic k západu Brna, na opačné straně města jde o část u Rohlenky.

Kromě D1 umístí ŘSD ještě třetí sadu se čtyřmi páry značek na příjezd po dálnici D2 ve směru od Bratislavy. I tam se totiž promítají následky zúžení největší české dálnice. „D2 utrpěla snad nejvíce,“ podotýká Sedlák.

Nejen tady se stává, že kamiony předjížděním zaberou klidně tři pruhy a blokují tak rychlejší osobní vozy. „Když jsem kritické úseky v Brně a okolí projížděl s krajským ředitelem dopravní policie, kamiony nás vesele předjížděly, i když jsme byli v policejním autě,“ líčí brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Zázraky se nečekají

Ten tak oceňuje, že na D2 přibude zákaz předjíždění pro kamiony, který bude začínat už na sedmnáctém kilometru. A na D1, kde už tento zákaz podél Brna platí, se prodlouží. Začínat bude už u Devíti křížů, na opačné straně u Rousínova. Otázkou však zůstává, zda se zákazem stejně jako proměnnými značkami budou šoféři řídit.

„K přechodné úpravě provozu dojde na D2 i v prostoru mimoúrovňového křížení u nákupního centra Avion, kde bude vyhrazen jeden pruh pro směr na Ostravu a jeden pro směr na Prahu,“ informuje Studecký. Aktuálně totiž není možné jednu z ramp využít a řidiči musí prokličkovat po ostatních, aby se dostali, kam potřebují.

Zmíněné pokusy mají pomoci, zároveň si od nich ovšem řidiči nemohou slibovat, že kolony zázračně zmizí. Sama dodavatelská firma přiznává, že dopravní situace u Brna je diametrálně odlišná od silnic, na něž bylo její zařízení uzpůsobeno.

Chytrého značení je potřeba mnohem více. „V současnosti je to maximum možného,“ říká dopravní policista. Pokorný hovoří o tom, že by zařízení mělo ideální sloužit u každého nájezdu, aby se přijíždějící auta zařazovala na dálnici co nejplynuleji.

„Neříkám, že doprava bude s tímto opatřením výrazně lepší, je to však něco, co by alespoň trošku mohlo pomoci,“ věří radní Kratochvíl, který připomíná, že příští rok se k aktuálním stavebním pracím přidá v rámci rozšiřování dálnice na šestipruh i přestavba zmiňovaného křížení D1 a D2 u Avionu. „To nepomůže už vůbec, takže si nedělejme iluze, že se situace nějak výrazně zlepší,“ upozorňuje.