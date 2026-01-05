Zmatky po spuštění uzavírky na dálnicích v Brně. Několik aut vjelo ke stavbě

Veškerá doprava nově funguje v jízdních pásech vedoucích na Prahu a Bratislavu. Provoz je vedený v režimu dva plus dva jízdní pruhy.
„Na D1 od Vyškova je mírná kolona, totéž platí pro D2 od jihu. Doprava víceméně jede. Od Prahy se nečeká,“ hlásil po deváté ráno z místa fotoreportér iDNES.cz.
I podle policistů byla intenzita ranního pondělního provozu mírnější než obvykle, což souviselo s tím, že po nedávných svátcích ještě jezdí méně nákladních vozů.
„Očekáváme, že dojde k nárůstu kamionové dopravy, což způsobí výrazné omezení plynulosti provozu a tvorbu kolon. V první polovině týdne se to bude týkat D2 ve směru od jihu a D1 od Vyškova. Ve druhé půlce týdne se situace otočí a kolony budou od Prahy v řádu desítek kilometrů, jak se budou kamiony vracet ze západu,“ nastínil zástupce vedoucího jihomoravských dopravních policistů Lubomír Sedlák.
Policie šoféry důrazně nabádá, aby se striktně řídili platným značením a nejezdili podle toho, jak to v místě znají. „Někteří řidiči tápou a neřídí se přesně podle dopravního značení. Takhle se stalo, že se do prostoru stavby vyvezlo asi deset aut, které jely za vozidlem se stavebním materiálem,“ řekl Sedlák. Policisté je poté dostali zpátky na otevřenou dálnici. Podobná situace jako na D1 se stala i na D2.
Policisté za nerespektování dopravního značení rozdali už také pokuty, a to nejen v pondělí, ale už o víkendu, kdy silničáři chystali nové značky. „Šoféři najeli například do prostoru stavby, projeli při tom vědomě mezi dopravním značením. V takové situaci se někteří snaží vycouvat nebo se otočit, což je značně nebezpečné. Nejlepší je zastavit a zavolat nás, my jim pomůžeme dostat se zpátky na dálnici,“ poznamenal Sedlák.
Policie v úsecích kvůli změnám v organizaci dopravy zvýšila dohled. Přibyly hlídky, které situaci sledují přímo v terénu, dohlížejí na provoz i ukázněnost řidičů. Jednotlivé části také projíždějí a posílají podněty ke zlepšení jak přímo stavebním firmám, tak Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Kromě zúženého průjezdu musejí šoféři počítat s uzavřením několika napojení mezi D1 a D2, takže musí využít objízdné trasy a provizorní větve křižovatky. Při cestě z Brna na Vyškov a Ostravu jezdí k nejbližšímu sjezdu u Avion Shopping Parku, kde se otočí a dostanou na požadovaný směr. Totéž platí pro jízdu z Brna na Prahu.
Řidiči jedoucí od Vyškova a Ostravy do Brna nesjedou na mimoúrovňové křižovatce po už zavřené větvi, takže musejí využít dřívější či následný exit. V případě cesty z Prahy do Brna mohou zamířit na některý z dřívějších exitů, případně v křížení sjet po větvi směr Bratislava a otočit se na nejbližším sjezdu u Avion Shopping Parku.
„Nové dopravní značení jsme instalovali během uplynulého víkendu. Zprovoznili jsme nové provizorní větve křižovatky. Ty od rána využívají řidiči z Ostravy do Bratislavy a naopak a také z Prahy do Bratislavy,“ sdělila mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.
Omezení v nové podobě bude velmi pravděpodobně platit po celý rok. Následně se uzavřou opačné poloviny dálnic a doprava se obrátí.
